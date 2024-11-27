國泰世華攜手多元產業 打造亞洲首例「永續連結薪轉」創新方案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行支持企業永續發展，以多元化的解方陪伴企業邁向永續，推出創新方案─「永續績效連結薪轉」，首波合作六家企業，共同為環境永續貢獻心力。(國泰世華銀行/ 提供)
國泰世華銀行支持企業永續發展，以多元化的解方陪伴企業邁向永續，推出創新方案─「永續績效連結薪轉」，首波合作六家企業，共同為環境永續貢獻心力。(國泰世華銀行/ 提供)

今(2024)年9月，國泰世華銀行推出亞洲唯一的「永續績效連結薪轉」創新解決方案，結合多元績效目標訂定與客製化薪轉禮遇，打造全新型態的永續金融商品，致力於實現企業、企業雇員、銀行、社會多方共贏的新典範。近期，國泰世華公布首波合作對象，包括三商電腦、玉膳、均豪精密、奇美食品、寒舍餐旅以及福特六和等六間知名企業，合計逾3,000名雇員將有望受惠，銀行與企業的全新合作模式正式誕生，薪轉條件不再只是冰冷的數字，而是驅動企業實踐永續的動力，為台灣金融業立下嶄新里程碑。

與以往著重銀行單方面提供優惠的薪轉模式不同，「永續連結薪轉」鼓勵企業根據自身營運活動，與國泰世華訂定永續指標，當達標即可享有如較佳存款利率、增加免費跨行轉帳、提款次數等多項金融優惠。永續連結薪轉不僅提供具體誘因，也有助企業以永續行動提升內部凝聚力。國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示：「ESG是每家企業皆無可避免的重要課題，國泰世華以創新思維推動永續產品，盼能讓企業在永續行動中獲得更多回饋，創造全員有感的金融服務」。

「薪轉」是每間企業皆會接觸到的金融服務，國泰世華由此打造出不分業別、企業規模皆可投入的「永續連結薪轉」。以首批合作的企業為例，即橫跨電子、資訊、汽車、服務及食品等產業領域，各企業皆以永續營運的角度，與國泰世華共同訂出具有挑戰性的環境永續指標，舉凡「溫室氣體減量」、「電力管理」、「自來水耗用」等，皆曾出現在目標設定的討論中。温珍瀚補充：「永續連結薪轉的應用情境十分廣泛，不論是環境、社會、公司治理或其他面向，皆有機會成為檢視指標。非常感謝多家重視永續發展的企業踴躍響應，包含三商電腦、玉膳、均豪精密、奇美食品、寒舍餐旅、福特六和，以及多家正在研議目標的企業夥伴，期望能與大家攜手持續發揮影正向響力。」

國泰世華長期推動永續金融，關注金融商品能否幫助企業和社會共好。不僅以商品提供企業發展所需資金，亦與CDP（碳揭露計畫Carbon Disclosure Project）、工業技術研院及金屬工業研究中心等單位，為企業客戶轉型尋找解方。舉例來說，其擔任CDP「中小企業」版本環境揭露問卷的諮議專家，成為該項目中，亞洲唯一一個非政府相關組織的諮議專家，為中小企業的轉型貢獻心力。未來，國泰世華結合累積的永續衡量經驗與金融專業，與更多企業攜手邁向永續，共創社會與經濟的新價值。

國泰世華 寒舍餐旅

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