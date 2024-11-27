賀中華棒球隊奪世界12強金牌 金融業推回饋活動共襄盛舉

11月24日全台與東京巨蛋連線震動全世界，各家業者不論電商、零售通路都希望沾沾中華隊世界12強奪金的喜氣，金融業更是一同加入慶賀行列，不管是銀行信用卡或支付業者，紛紛祭出消費加碼回饋。其中，再度引起社群熱議的是國泰證券向客戶推出「台股交易滿萬就抽東京朝勝之旅」，即日起到11月29日，僅一周快閃，要送12位國人一遊東京朝勝。

儘管世界12強經典賽已經正式落幕，若國人仍希望前進東京進行朝聖，不妨透過國泰證券「台股交易滿萬，就抽東京朝勝之旅」，為自己朝聖之旅增添機票旅遊金，為期五個交易日(11月25至29日，只要台股交易滿1萬元，即獲得一次抽獎機會，交易金額愈多，抽獎機會愈多。

國泰證券今(2024)年９月即在美國聯準會(Fed)睽違四年多首次降息後，祭出為期五天(9/23~27)複委託美股交易快閃活動，交易金額每滿300美元就送小樹點3點，等同於在原本的手續費千分之一之下再打七折。國泰證券做出「折上折」的快閃活動，為金融投資圈再創話題，當次活動共送出逾200萬小樹點