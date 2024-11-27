10月國銀房貸額 月增量驟減

中央銀行第七波選擇性信用管制效果浮現。央行昨發布十月消費者貸款及建築貸餘額統計，十月國銀房貸餘額十兆九二九三億元、續創新高，但年增率百分之十一點○七，較前一個月的百分之十一點二六下滑，月增金額也只有六九二億元，排除二月春節因素，寫下二○二三年九月以來、十四個月的最低水準。

國銀房貸餘額在今年五、六、七、九月單月增量都突破千億元，就連遇到民俗月的八月也有九一八億元。對於十月房貸餘額月增量驟減，央行官員說，包含央行在內，財經部會近年來推出一系列健全房市措施，成效已逐步彰顯。

官員說，十月放了幾天颱風假，可能促使銀行的核貸作業往後遞延，對於國銀房貸餘額增量減速是否形成趨勢，還要繼續觀察一段時間。