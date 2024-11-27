快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

中華開發挺國際學生創生團

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
中華開發文教基金會執行董事余珊蓉（第二排左七）帶領日本籍學生走讀淡水。開發資本／提供
中華開發文教基金會執行董事余珊蓉（第二排左七）帶領日本籍學生走讀淡水。開發資本／提供

凱基金控（2883）旗下中華開發資本與中華開發文教基金會共同策劃舉辦的「中華開發國際學生地方創生志工團」，今年透過三場活動，帶領來自中國大陸、香港、馬來西亞、印尼、緬甸、歐美及日本等地的學生，以雙腳行走加上五感體驗，走訪地方創生團隊，深化對台灣的認識與認同。

繼宜蘭頭城的人文行程，到新北坪林的採茶體驗，「中華開發國際學生地方創生志工團」為日本籍的年輕學子設計新北淡水的藝術之旅，拜訪開發資本去年展開培力的地方創生團隊「山之山食驗室」。「山之山食驗室」主持人郭忠坤從藝術教育為起點，延伸至家族農漁事業，以全新手法貫徹理念走出地方創生新路。

行政院宣示2019年為台灣地方創生元年後，國發會以各種形式致力支持，至今已遍地開花。因此開發資本決定投入超過60年扶植台灣產業發展的經驗，肩負起協助地方創生團隊的使命。「中華開發國際學生地方創生志工團」第三場走訪的「山之山食驗室」正是開發資本的培力團隊之一。

中華開發文教基金會執行董事余珊蓉指出，人才是企業之本，「培育人才」及「藝術文化」向來是基金會主要工作項目；「地方創生」這項結合人才培力與在地發展的重要議題，同樣是基金會的重點工作。在「山之山食驗室」的巧思下，結合地方創生、人才培力及藝術文化，堪稱典範之作。本次協辦活動的PAPAGO遊學村副社長黃宣瑜表示，如何引領來台就學的日本籍學生除了學業之外，能透過多元形式領略台灣風采，一直是目標工作；藉由和中華開發文教基金會合作，可讓學生同時看見台灣的地方創生能量，並開展校園以外的交友圈。

連續三場的國際志工活動，不僅昭示企業對於環境和地方的支持，更是永續發展的必要工作及重要里程碑。在全球化趨勢下，未來將秉持在地連結與國際視野，持續攜手各方讓地方創生的理念不斷萌芽、在地深耕。

志工 日本

延伸閱讀

元大公益圓夢計畫 中途學校用空拍、AI宣導環教

新北群募 五年助77團隊集資突破2億元 滿足食、住、育、樂生活大小事

孝子為母暖壽連辦7年！台中這場免費健走有伴手禮+抽獎

文化部表演金三角扶植升級 「台灣品牌」删10年門檻

相關新聞

富邦金配股利上看5元 總座韓蔚廷：一定會反映經營成長

富邦金控昨（26）日召開法說會，針對投資人最關注的股利政策，總經理韓蔚廷強調，今年獲利較去年會有較大幅度成長，「股利金額...

美元保單買氣谷底翻揚…利變型商品重拾動能

降息效應發酵，美元保單終於回魂。據金管會統計，今年前九月美元保單新契約保費收入64.7億美元，年增1.6%，終結連四個月...

10月國銀房貸額 月增量驟減

中央銀行第七波選擇性信用管制效果浮現。央行昨發布十月消費者貸款及建築貸餘額統計，十月國銀房貸餘額十兆九二九三億元、續創新...

富邦金總座韓蔚廷：明年展望 有點戰戰兢兢

展望明年全球景氣，富邦金控總經理韓蔚廷表示，世界變化很快，對於明年展望「有點戰戰兢兢」，不過今年各子公司業務動能表現不錯...

富邦金首席經濟學家羅瑋：台幣先弱後強 資產配置「股優於債」

展望2025年經濟與金融市場，富邦金控首席經濟學家羅瑋昨（26）日表示，新台幣匯率明年「先弱後強」，聯準會降息支撐美股表...

機器人理財規模衝破百億

AI應用與大數據分析，催動國內機器人理財蓬勃發展，9月資產管理規模突破百億元，寫下新里程碑。金管會昨（26）日公布，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。