國泰世華創新永續連結薪轉

國泰世華銀行今年9月推出亞洲唯一的「永續績效連結薪轉」創新解決方案，結合多元績效目標訂定與客製化薪轉禮遇，打造全新型態的永續金融商品，致力於實現企業、企業雇員、銀行、社會多方共贏的新典範，近期公布首波合作對象，包括三商電腦、玉膳、均豪精密、奇美食品、寒舍餐旅及福特六和等六家知名企業，合計逾3,000名雇員將有望受惠。

國泰世華銀行表示，銀行與企業的全新合作模式正式誕生，薪轉條件不再只是冰冷的數字，而是驅動企業實踐永續的動力，為台灣金融業立下嶄新里程碑。

與以往著重銀行單方面提供優惠的薪轉模式不同，「永續連結薪轉」鼓勵企業根據自身營運活動，與國泰世華訂定永續指標，當達標即可享有如較佳存款利率、增加免費跨行轉帳、提款次數等多項金融優惠。永續連結薪轉不僅提供具體誘因，也有助企業以永續行動提升內部凝聚力。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示：「ESG是每家企業皆無可避免的重要課題，國泰世華以創新思維推動永續產品，盼能讓企業在永續行動中獲得更多回饋，創造全員有感的金融服務」。

「薪轉」是每間企業皆會接觸到的金融服務，國泰世華由此打造出不分業別、企業規模皆可投入的「永續連結薪轉」。以首批合作的企業為例，即橫跨電子、資訊、汽車、服務及食品等產業領域，各企業皆以永續營運的角度，與國泰世華共同訂出具有挑戰性的環境永續指標，舉凡「溫室氣體減量」、「電力管理」、「自來水耗用」等，皆曾出現在目標設定的討論中。

温珍瀚補充：「永續連結薪轉的應用情境十分廣泛，不論是環境、社會、公司治理或其他面向，皆有機會成為檢視指標。非常感謝多家重視永續發展的企業踴躍響應，包含三商電腦、玉膳、均豪精密、奇美食品、寒舍餐旅、福特六和及多家正在研議目標的企業夥伴，期望能與大家攜手持續發揮影正向響力。」

國泰世華長期推動永續金融，關注金融商品能否幫助企業和社會共好。不僅以商品提供企業發展所需資金，亦與CDP（碳揭露計畫）、工業技術研究院及金屬工業研究中心等單位，為企業客戶轉型尋找解方。