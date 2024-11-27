臺銀主辦鐵道局1,693億聯貸

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，昨（26）日舉行簽約儀式，由鐵道局長楊正君與臺銀董事長凌忠嫄主持。

已連續五年蟬聯國內聯貸行冠軍的臺銀，今年前三季額度管理行排第五，業界分析在此年度最大案進補下全年排名可望直登第一。

此聯貸案資金用途為償還鐵道局繼受台鐵局既存債務所舉借的金融機構借款，在臺銀、農業金庫、台企銀、合庫及中信五家台鐵局既有往來行庫踴躍支持下，總承諾額度達2,320億元，超額認購逾620億元，最後以1,693.34億元結案，為今年度國內最大聯貸案，利率在地板價1.7％多。臺銀包下803億額度，實際支持政府政策。