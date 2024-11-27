機器人理財規模衝破百億
AI應用與大數據分析，催動國內機器人理財蓬勃發展，9月資產管理規模突破百億元，寫下新里程碑。金管會昨（26）日公布，截至今年9月最新統計，機器人理財資產規模達103.9億元，較上年同期增加28.4億元或37.6％，正式突破百億元，承作業者家數17家、較上年同期增加一家，客戶數達20.3萬名。市場看好金融科技升級，有機會持續擴大國內機器人理財市場。
根據金管會公布統計，目前機器人理財規模前三大投信依序為復華投信、野村投信以及群益投信，至今年9月底，資產規模分別為2.9億元、2.3億元以及0.2億元，市占率分別為2.8％、2.3％以及0.2％。
理財規模前三大銀行則依序為國泰世華銀的21.6億元、第一銀行16.2億元以及華南銀行12.5億元，資產規模占比依序為20.83％、15.6％、12.03％。
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