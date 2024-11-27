富邦金首席經濟學家羅瑋：台幣先弱後強 資產配置「股優於債」

展望2025年經濟與金融市場，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋昨（26）日表示，新台幣匯率明年「先弱後強」，聯準會降息支撐美股表現，資產配置仍是「股優於債」，在最惡劣情境下，美國聯準會恐降息8~10碼，新台幣匯率也將下探33元。

羅瑋昨日在「2025富邦財經趨勢論壇」上歸納明年全球經濟三大焦點趨勢：明年美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長；美國政經政策牽動俄烏戰爭、中東局勢及國際貿易競合；Fed降息節奏將主導市場資金動向。

對於明年全球經濟動向，羅瑋表示，有三大假設情境，分別是一、美國經濟成長溫和擴張，二、美國經濟成長進一步放緩，以及三、美國經濟成長急遽惡化、出現一至二季負成長。這三大情境，新台幣匯率都是上半年表現較弱、下半年較強。

在第一個情境下，基本面及美台利差收斂趨勢有利新台幣表現，新台幣匯率全年區間約在31元至32.5元；第二個情境則是景氣及政治不確定性導致國內外資金移轉，增添新台幣匯率波動，新台幣匯率全年介於30.8元至32.8元；第三個情境，新台幣存在進一步貶值空間，明年上半年最低恐貶至33元，全年約在31元至33元之間。

對於新台幣匯率明年先弱後強，羅瑋分析，主要是明年上半年美元仍相對強勢，中國大陸在美中貿易戰壓力下，人民幣匯率貶值壓力大，帶動新台幣等主要亞幣貶值；明年下半年，美國總統川普與各國展開經貿談判，加上台灣經濟有所改善、台股表現好，新台幣匯率就有機會反彈回升。