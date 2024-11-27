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富邦金總座韓蔚廷：明年展望 有點戰戰兢兢

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

展望明年全球景氣，富邦金控（2881）總經理韓蔚廷表示，世界變化很快，對於明年展望「有點戰戰兢兢」，不過今年各子公司業務動能表現不錯，考量明年處於降息環境，若股票市場表現不錯，今年業務成長動能可望延續至明年。

韓蔚廷表示，明年較大變數是美國總統川普上任後政策執行情況，「相信他會執行，但要看執行力度有多大、執行到什麼程度」。

韓蔚廷表示，除川普外，另一個重大變數就是中國大陸經濟，儘管大陸政府在財政、經濟各方面施行許多激勵政策，具體成效仍須時間證明。

對央行採取第七波房市管制措施後不動產市況，韓蔚廷表示，對房市冷卻確實達一定成效，但目前執行時間還短，後續待觀察；展望明年，「房市應該比較正常」，不過位於「蛋黃區」精華地段的需求較強，效果還不敢說，至於「蛋白區」房市，確實可能受負面影響。

外界關注台北富邦銀行海外分行布局進展，韓蔚廷說，正在規劃中的包括韓國辦事處、日本東京分行、印度孟買分行及澳洲雪梨分行，韓國辦事處預計明年第1季、印度分行預計明年第2季開幕，澳洲雪梨分行則在明年第3季開幕，東京分行可能2026年第1季開業。

金管會選定亞洲資產管理中心首站「金融特區」落腳高雄，韓蔚廷透露，北富銀已規劃進駐設立分行，若能搭配高雄市政府及金管會協助，相信金融特區分行開設速度將能加快。

台北富邦銀行 房市 金管會

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