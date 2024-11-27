富邦金配股利上看5元 總座韓蔚廷：一定會反映經營成長

富邦金控（2881）昨（26）日召開法說會，針對投資人最關注的股利政策，總經理韓蔚廷強調，今年獲利較去年會有較大幅度成長，「股利金額一定會反映經營成長」，富邦金股利政策沒有改變，中長期維持40%至50%配發率。

法人指出，富邦金今年有機會賺一個股本，配發率若達四至五成，明年股利發放將上看5元，以昨日收盤價90.1元估算，殖利率最高可達5.5%。

富邦金今年發放3元股利，包含現金2.5元、股票0.5元。針對最新股利政策，韓蔚廷指出，明年度股利政策也依照往年，視子公司上繳股利情形、業務需要及同業配發狀況等因素綜合考量。

富邦金今年前九月稅後純益1,213.1億元，每股稅後純益（EPS）為8.61元；先前公布，10月自結稅後純益91億元，累計今年前十月稅後純益1,302.9億元，創歷年同期次高，每股稅後純益9.27元，居金控業之冠。

資料顯示，富邦金控旗下富邦人壽總投資資產突破5兆元、達5兆171億元，國內外股票投資大賺，今年前三季從股市實現資本利得高達1,189億元，年增2.7倍，國內、國外股票報酬率大幅提升至26.78%、23.59%，主要反映實現股票資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位、占比4.5%，將視市況伺機布局提升收益。

截至今年第3季底，富邦人壽股票的未實現獲利超過800億元，到目前為止的11月，股票未實現獲利已突破千億元。

富邦人壽避險及匯兌前後的投資報酬率分別為6.54%、5.51%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。展望未來投資策略，富邦金指出，美國經濟表現非常穩健，美國總統當選人川普完全執政後，放鬆監管政策將有助推升股市，對股市前景「審慎樂觀」，股票操作維持區間操作基調，續看好AI相關類股。

富邦金指出，富邦人壽未來投資配置與占比不會有太大變化，預估今年避險後的經常性收益會比去年略低10%至20%，總投報率有望接近近年高點。