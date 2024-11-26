快訊

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

傳統型保單買氣有撐 前3季美元保單新保費轉正成長

中央社／ 台北26日電

市場預期美國降息後資金有望回流至美元利變型保單，壽險業者今年伺機推出不少新商品搶市並陸續調升宣告利率，帶動今年前3季整體美元保單新契約保費收入達64.79億美元，年增率由黑翻紅、轉正成長2%。

金管會今天公布，今年前3季整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2140.9億元，年增6%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比續降至36.7%，持續創下近6年同期新低。

今年前3季美元保單新契約保費收入達64.79億美元，年增2%，但若進一步區分類別，美元傳統型保單及投資型保單買氣呈現兩樣情，今年前3季美元投資型保單新契約保費僅9.31億美元，年減36%。

金管會保險局主秘古坤榮分析，主因市場預期美國聯準會將於9月降息，美債可望在降息後價格走高，前幾個月市場多將資金轉投入美債，美元投資型保單吸引力相對下滑。

以單月業績而言，9月美元投資型保單新契約保費為1.19億美元，亦月減11.2%，古坤榮指出，可能因9月投資人看美國經濟走向仍充滿不確定性，處於觀望態勢，連帶使美元投資型保單買氣相比8月收斂。

另一方面，今年前3季美元傳統型保單新契約保費達55.48億美元，年增13%，9月美元傳統型保單新契約保費為5.63億美元，月增2.7%。

古坤榮推估，主因市場對美國有降息預期，資金有望回流至美元利變型保單，壽險業者伺機推出不少美元利變型商品，增加消費者購買意願，亦有多家業者調升美元利變型保單宣告利率，帶動買氣增溫。

澳幣保單方面，因市場看好澳洲經濟表現，有業者推出澳幣投資型保單新商品搶市，及金管會調升澳幣保單責任準備金利率促保費下降，提振消費者對澳幣傳統型保單購買動機，今年前3季整體澳幣保單新契約保費收入達2.75億澳元，年增82%。

今年前3季整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣0.76億元，年減14%，主因中國經濟表現不佳，導致人民幣投資型保單買氣不振所致。

保單 保費

延伸閱讀

金管會：微電車納保強制險過渡期將屆 近19萬輛投保

農業部推出首張家禽禽流感保單補助 蛋雞農持觀望態度

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

Fed古斯比：預期繼續降息 除非經濟過熱

相關新聞

12強賽／中華隊奪冠要發行紀念幣嗎？ 央行回應出爐

中央銀行26日發布新聞稿指出，「我國棒球代表隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，有關社會各界提出有關發行券幣慶...

國際金價面臨賣壓 外匯專家仍看好多頭趨勢不變

國際金價面臨沉重賣壓，因以色列與真主黨即將達成停火協議，以及川普提名貝森特擔任美國財政部長，影響黃金的避險吸引力，周一黃...

AI熱潮領軍 機器人理財規模9月底首度破百億

AI熱潮連帶也使國內的機器人理財規模再衝高，金管會最新統計顯示，截至9月底止，已有17家投信、銀行開辦機器人理財業務，也...

央行房市管制發威！10月房貸餘額月增量減至692億元 寫14個月新低

中央銀行「史上最重」的第七波房市管制措施發威了。央行26日公布，10月國銀房貸餘額10兆9,292億元、續創新高，但年增...

今年國內最大聯貸案 鐵道局1693.34億元完成簽約

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦新台幣1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，於11月26日在臺灣銀行總行舉行簽約儀式...

新台幣改版緩不濟急 央行擬發行「12強奪冠紀念幣」？有前例可循

中央銀行可能發行「12強奪冠紀念幣」嗎？國民黨立委賴士葆26日表示，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。