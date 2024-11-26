傳統型保單買氣有撐 前3季美元保單新保費轉正成長

市場預期美國降息後資金有望回流至美元利變型保單，壽險業者今年伺機推出不少新商品搶市並陸續調升宣告利率，帶動今年前3季整體美元保單新契約保費收入達64.79億美元，年增率由黑翻紅、轉正成長2%。

金管會今天公布，今年前3季整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2140.9億元，年增6%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比續降至36.7%，持續創下近6年同期新低。

今年前3季美元保單新契約保費收入達64.79億美元，年增2%，但若進一步區分類別，美元傳統型保單及投資型保單買氣呈現兩樣情，今年前3季美元投資型保單新契約保費僅9.31億美元，年減36%。

金管會保險局主秘古坤榮分析，主因市場預期美國聯準會將於9月降息，美債可望在降息後價格走高，前幾個月市場多將資金轉投入美債，美元投資型保單吸引力相對下滑。

以單月業績而言，9月美元投資型保單新契約保費為1.19億美元，亦月減11.2%，古坤榮指出，可能因9月投資人看美國經濟走向仍充滿不確定性，處於觀望態勢，連帶使美元投資型保單買氣相比8月收斂。

另一方面，今年前3季美元傳統型保單新契約保費達55.48億美元，年增13%，9月美元傳統型保單新契約保費為5.63億美元，月增2.7%。

古坤榮推估，主因市場對美國有降息預期，資金有望回流至美元利變型保單，壽險業者伺機推出不少美元利變型商品，增加消費者購買意願，亦有多家業者調升美元利變型保單宣告利率，帶動買氣增溫。

澳幣保單方面，因市場看好澳洲經濟表現，有業者推出澳幣投資型保單新商品搶市，及金管會調升澳幣保單責任準備金利率促保費下降，提振消費者對澳幣傳統型保單購買動機，今年前3季整體澳幣保單新契約保費收入達2.75億澳元，年增82%。

今年前3季整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣0.76億元，年減14%，主因中國經濟表現不佳，導致人民幣投資型保單買氣不振所致。