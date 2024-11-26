降息效應讓資金重返美元保單？ 這款買氣轉熱了

降息效應發酵，美元保單終回魂。據金管會統計，今年前三季美元保單新契約保費收入64.79億美元，年增1.6%，終結連四個月衰退，主因受惠降息利多，美元利變保單重拾銷售動能，讓美元保單買氣從谷底翻揚。

據金管會統計，9月美元傳統型保單新契約保費收入5.63億美元，月增3%，累計前三季新契約保費收入55.48億美元，年增13%是近半年最佳，預計到年底仍可維持此銷售熱度。

保險局主秘古坤榮說，美元傳統型保單轉熱有兩大主因，一、美國9月展開降息循環，業者預期資金將回流美元利變型保單，因此推出新商品搶占市場，增加民眾購買意願，二、多家業者調升美元利變保單宣告利率，也使保單銷售熱度增溫。

據調查，10月各大壽險公司美元保單宣告利率已拉高到逾4%到4.15%，壽險業者說，美國啟動降息循環，資金有望重回美元保單，又以逾4%高宣告利率的美元利變保單為主，預期年底銷售動能可續航。

美元利變保單穩住了傳統型，但美元投資型保單卻依舊欲振乏力，呈現兩樣情。據金管會統計，9月美元投資型保單新契約保費收入1.19億美元，月減11%，累計前三季僅賣了9.31億美元，年減36%。

古坤榮說，9月美元投資型保單買氣轉差，是因投資人對美國經濟走向充滿不確定因素，累計前三季銷售低迷，則是因市場預期9月美國降息，美債價格可望走升，資金提前轉進美債先卡位布局所致。

金管會公布2024年9月外幣保單業績狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率、責準金利率等因素，最易牽動整體外幣保單買氣。

若將這三種幣別，換算成新台幣計價，累計2024年前三季整體外幣保單新契約保費收入2,140.9億元台幣，年增6%，占整體新契約保費收入36.7%，仍是史上同期最低。

惟業者樂觀認為，美國11月又降息一碼，12月估會續降息，第四季仍有利資金重返保單。據金管會統計，今年累計前三季（臺外幣）新契約保費收入5,833億元、年增13%，預估全年可望超過去年6,714億元，力拼7,000億元大關，走出17年谷底，其中外幣保單也扮演關鍵要角，估全年拚3,000億元。