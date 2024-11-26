保德信「國際奉獻日」 攜手安得烈慈善協會

保德信與安得烈慈善協會合作，於今年「國際奉獻日」，共同推動食物銀行計畫之食物箱認領，針對偏鄉弱勢家庭的實質需求捐贈食物箱，助力為孩子們創造更美好的未來。

保德信號召全體同仁慷慨解囊，募集20萬4千元資金、共170箱食物箱，並在11月16日由保德信總經理梅以德帶領共35位同仁參與380箱食物箱物資整理志工服務，包括食物箱前置作業，將預備放入食物箱的物資進行清點整理並就定位、食物箱紙箱組裝，以及食物箱裝箱包裝等。

梅以德表示，本次國際奉獻日在安得烈與保德信的共同努力下，為偏鄉孩童提供實質幫助與溫暖，每一箱食物不僅是一份資源，更是一份愛與希望，盼能為孩子們在寒冬中帶來心靈上的溫暖，透過捐贈與志工服務傳遞正向能量的同時，也實現「以愛回饋社會」的理念，成為良善循環的催化劑。

對於弱勢家庭而言，每一箱食物箱對孩子都是一份珍貴的禮物，當天保德信志工將預備好的物資按順序放入食物箱中，給孩子們的祝福也隨著物資一一放入箱中打包封箱。

此次合作，保德信以捐款與志工行動支持安得烈慈善協會的「食物銀行計畫」，捐贈的每一份食物箱都承載著員工的愛與祝福，安得烈將善款轉化為食物箱，並將保德信企業標誌與祝福貼於箱上，讓受助的孩童感受溫暖與支持。

每年「國際奉獻日」（GVD，Global Volunteer Day）保德信全球夥伴在世界各個角落展開行動，今年台灣保德信邀請同仁及眷屬投身公益活動，讓愛心公益不再只是口號，而是以行動實質幫助弱勢家庭孩童，也深化對永續發展目標(SDGs)的實踐。

保德信深耕台灣超過30個年頭，除了持續強化整合全球資源，發展多元化理財商品，提供國人國際化與在地化的金融專業，也不忘回饋社會，以企業社會責任為核心價值。

安得烈慈善協會成立於2011年，致力於「弱勢扶助、教育推廣、急難救助及災害援助」，多年來透過「食物銀行計畫」，為全台偏鄉弱勢兒少及年長者提供營養、安全的食物支援，特別的是，該計畫為全球第一家以不同族群需求為出發，量身打造「客製化」食物箱之食物銀行，針對不同家庭需求提供針對性的支援，包括膳糧食物箱、嬰兒物資箱及長青食物箱等，解決基本生存問題的同時，也為弱勢群體注入希望。

保德信國際奉獻日始於1995年10月28日，為保德信金融集團的重要傳統，今年國際奉獻日邁入第30年，透過各地員工無私奉獻與熱心參與，讓愛心公益轉化為可實踐的社會關懷，台灣保德信30年來累積的志工人次達1883人、捐款金額635餘萬元，藉由深耕服務、貢獻在地，將正面能量傳遞出去，真正發揮企業影響力與價值，也替弱勢兒少及家庭創造更有希望的未來。