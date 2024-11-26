AI熱潮領軍 機器人理財規模9月底首度破百億

AI熱潮連帶也使國內的機器人理財規模再衝高，金管會最新統計顯示，截至9月底止，已有17家投信、銀行開辦機器人理財業務，也使機器人理財的資產規模在9月首度破百億達103.93億元、年增率達37.62％，而消費者使用人數亦大增，9月底人數已破20萬人，為20萬3167人，較去年同期增加近2萬8千人，比起去年同期僅增1萬1千多人超過1倍。

不過相較於109年至111年的爆發性成長，每年都有3萬至5萬的客戶數的成長量能，成長高峰期已過。

倘若以近三年的成長率比較，以111年9月年增率41.93%最高，而113年9月的成長率37.62%，年增率亦顯著高於112年9月的27.57%，成長28.41億的規模，亦顯著高於去年同期的16.32億成長量。

據金管會統計，銀行及投信業者的機器人理財，分別排名前三大的業者，在銀行方面為國泰世華銀、一銀、華銀，資產規模分別為21.65億、16.21億元、12.50億元，市占率分別為20.83％、15.6％、12.03％；投信業者則計有復華投信、野村投信、群益投信，其機器人理財業務資產規模分別為2.91億、2.39億元、0.23億元，市占率分別為2.80％、2.30％、0.22％。

證期局副局長黃厚銘說，隨機器人理財業者數量和客戶資產規模大幅成長，也使金管會拉高管理位階，從自律規範，提升至納入「證券投資顧問事業管理規則」，並已在10月25日已發布相關規定，未來也會適時進行滾動式檢討。