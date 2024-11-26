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金管會：微電車納保強制險過渡期將屆 近19萬輛投保

中央社／ 台北26日電

自2022年11月30日起，微電車須投保強制車險並登記、領用、懸掛牌照才可上路，此前已在使用的微電車享有2年過渡調整期，金管會今天表示，過渡期即將屆滿，呼籲尚未投保的微電車車主儘速投保。

根據金管會統計，截至今年9月30日止，微型電動二輪車投保強制車險有效保單件數為18萬9917件，對照領牌登記數19萬2558輛，投保率為98.63%。

自2022年11月30日起，新出廠微型電動二輪車應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照才可行駛道路，此前已在使用的微電車則給予2年過渡期完成投保與領牌作業，過渡期至今年11月29日止。

金管會保險局主秘古坤榮在例行記者會表示，隨微電車投保及領牌過渡期將屆滿，提醒尚未投保及領牌的微電車車主儘速辦理，對於逾期未領用牌照行駛者，公路監理機關將處車主新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛。

古坤榮說明，金管會已請產險公會與產險公司加強宣導，提醒尚未投保及領牌的微電車車主儘速投保及領牌，以獲得保險保障並避免受罰，民眾若欲進一步了解強制汽車責任險相關事宜，可洽產險公會或向辦理強制汽車責任險的各產險公司洽詢。

保險 產險 金管會

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