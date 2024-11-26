快訊

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

川普揚言加關稅 新台幣小貶收32.51元

中央社／ 台北26日電

美國總統當選人川普放話上任後對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，引發市場疑慮。台股大跌逾200點，新台幣同步走弱，新台幣兌美元今天收盤收32.51元，貶2.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為15.75億美元。

川普在社群媒體發文，揚言上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，此番言論引發股匯市震盪。台股今天在台積電走弱回測千元關卡下，終場下跌269.61點，收在22678.76點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超337.12億元。

外匯交易員表示，川普言論讓新台幣今天開盤就走弱，不過因為靠近月底，出口商有實質拋匯需求，帶動新台幣走升，但午後在外資匯出下，最後新台幣又由升轉貶。

新台幣兌美元今天開盤價為32.5元，最高32.447元、最低32.54元，最後收32.51元，貶2.5分。

外匯交易員指出，月底出口商拋匯助攻下，對新台幣有一定支撐，短期還是要看外資動向，新台幣近期可能呈現震盪整理。

根據央行統計，美元指數回落0.07%，日圓走升0.32%，韓元升0.14%，新台幣小貶0.08%，新加坡幣走貶0.14%，人民幣貶0.16%。

川普 新台幣

延伸閱讀

川普首波關稅戰名單出爐 學者：美國是最後輸家

川普大打關稅牌 人民幣跌至近4月新低

司法部長換將！從摔角大亨到政論名嘴 川普內閣爭議滿點

川普祭關稅大刀 台積電前董座劉德音：不太有影響 因台商都賺中間財

相關新聞

12強賽／中華隊奪冠要發行紀念幣嗎？ 央行回應出爐

中央銀行26日發布新聞稿指出，「我國棒球代表隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，有關社會各界提出有關發行券幣慶...

國際金價面臨賣壓 外匯專家仍看好多頭趨勢不變

國際金價面臨沉重賣壓，因以色列與真主黨即將達成停火協議，以及川普提名貝森特擔任美國財政部長，影響黃金的避險吸引力，周一黃...

AI熱潮領軍 機器人理財規模9月底首度破百億

AI熱潮連帶也使國內的機器人理財規模再衝高，金管會最新統計顯示，截至9月底止，已有17家投信、銀行開辦機器人理財業務，也...

央行房市管制發威！10月房貸餘額月增量減至692億元 寫14個月新低

中央銀行「史上最重」的第七波房市管制措施發威了。央行26日公布，10月國銀房貸餘額10兆9,292億元、續創新高，但年增...

今年國內最大聯貸案 鐵道局1693.34億元完成簽約

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦新台幣1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，於11月26日在臺灣銀行總行舉行簽約儀式...

新台幣改版緩不濟急 央行擬發行「12強奪冠紀念幣」？有前例可循

中央銀行可能發行「12強奪冠紀念幣」嗎？國民黨立委賴士葆26日表示，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。