兆豐銀家族信託菁英研討班 培育永續資產傳承信託人才

為協助企業主及高資產客戶規劃資產達到永續傳承，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行於11月下旬舉辦行內家族信託菁英研討班，邀請中華民國信託業商業同業公會秘書長呂蕙容、勤業眾信會計師事務所、弘鼎及萬國法律事務所，分享家族傳承信託及稅務法律專題。本次家族信託菁英研討班由全台各分行信託業務人員及消、企金行銷主管約180人參加，內容涵蓋各類資產傳承，以及不同企業組織架構的信託設計，例如非公開發行公司與閉鎖型公司的架構設計與信託結合，期待能滿足個別家族不同的傳承需要。

兆豐銀行信託處處長侯君儀表示，台灣產業型態以中小企業為主，其中更有不少隱形冠軍，但隨著企業主年紀漸長，接班與傳承逐漸成為家族與企業永續傳承的挑戰，如何學習國外百年家族企業(如范德比爾特家族與洛克菲勒家族)，即使世代更迭，依然能延續家族傳承與穩固經營權，確實是值得探討的議題。兆豐銀行信託人員除具專業知識外，亦能掌握客戶多元需求，落實客製化信託資產規劃，今年已協助多位客戶規劃安養信託及家族傳承信託，除能安心樂活，也能成功傳承，達到「富可過三代」。

呂蕙容致詞時表示，因應2025年超高齡社會的到來，期許信託業者能持續推動信託永續與金融友善，發展多元客製信託商品，而家族信託規劃具安養、股權及傳承等多元功能，兆豐銀行結合跨業律師和會計師事務所交流研討，有助提升信託業務人員稅務和法律的規劃能力，設計家族信託時更能面面俱到。

另外，勤業眾信會計師王瑞鴻解析家族傳承規劃可能的稅務議題與解決方案，弘鼎法律事務所律師鄭秀惠則分享客戶家族傳承實務面上須留意的法律問題、架構設計，而萬國法律事務所則分享國內家族信託的最新趨勢，透過實務與理論的對話，讓現場同仁對於家族信託有了更深的認識。

兆豐銀行積極推動金管會信託2.0「全方位信託」人才培育策略主軸，已培訓超過650位行員參加家族信託規劃顧問師課程，其中逾160位行員取得「家族信託規劃顧問師」專業證照。兆豐銀行持續鼓勵取照行員持續精進，因應社會趨勢提供全方位資產傳承解決方案，透過專業信託團隊與律師及會計師異業結盟夥伴，共同協助高齡經營者和企業家族實現財富永續傳承的目標。