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央行房市管制發威！10月房貸餘額月增量減至692億元 寫14個月新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

中央銀行「史上最重」的第七波房市管制措施發威了。央行26日公布，10月國銀房貸餘額10兆9,292億元、續創新高，但年增率11.07%，較前一個月的11.26％下滑，月增金額也只有692億元，排除2月農曆春節季節性因素，寫下2023年9月以來、14個月的最低水準。

國內房市熱滾滾，今年5月、6月、7月與9月，國銀房貸餘額單月增量均突破千億元，就連適逢農曆民俗月的8月也高達918億元，房貸申貸熱翻天。

對於10月房貸餘額月增量明顯縮減，央行官員分析，包含央行在內，財經部會近年來推出一系列健全房市措施，成效已逐步彰顯；另一方面，10月放了幾天颱風假，可能促使銀行的核貸作業往後遞延，對於國銀房貸餘額增量減速是否形成趨勢，還要繼續觀察一段時間。

銀行主管坦言，新青安政策是推升房市熱度的關鍵，但今年10月，新青安房貸餘額為1兆1,617億元，月增量跌至280億元，為八個月最低，占整體房貸餘額比重為10.63%，較前一個月的10.44%小幅上升。

至於象徵建商推案信心的建築融資，10月餘額來到3兆4,596億元，同步創新高，不過月增金額157億元，為三個月最低；年增率4.72%，為去年12月以來、近一年高點。

回顧2021年6月與7月，建築融資餘額年增率均突破10%，為近年高點，接著便一路走低，直到今年6月才再度漲破兩位數，9月進一步走揚至11.26%，締造2006年4月以來的近18年新高。

央行官員分析，建築貸款年增率上升的主因為去年比較基期較低，近二、三年以來，建築融資年增率的長期趨勢其實持續在往下走，顯示建商對房市前景轉趨觀望，推案態度也轉趨審慎。

央行先前公布，台灣銀行等五大銀行10月新增房貸876億元，為八個月新低；新增房貸利率逆勢飆至2.201%、寫近16年最高；當時央行經研處副處長曹體仁表示，不論是從六都買賣移轉棟數，或大台北地區的信義房價指數觀察，10月國內房市價量出現降溫跡象，是否形成趨勢仍有待觀察。

央行 房市 新青安房貸

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