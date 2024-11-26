響應福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇 明台產推企業幸福

由內政部國家公園署主辦「臺灣．北回歸線之巔，福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」於22日隆重舉行，明台產險身為內政部國家公園署ESG之友及致力推動企業社會責任的保險業者，也榮幸受邀參與此次盛會。

明台產險特別自日本母公司邀請MS&AD保險集團代表佐久間美奈子常務董事來台，並與明台產險董事長松延洋介及總經理陳嘉文一同與會。此次論壇由蕭美琴副總統擔任見證人，主席為內政部政務次長董建宏、結合其他部會代表、及各大企業領袖代表出席。同時也邀請陳嘉文總經理擔任「身心韌性與健康療癒」單元與談人，與多位專家一同分享觀點與見解，陳嘉文總經理也藉此機會展現明台產險多年來在健康促進、社會韌性等方面的實踐經驗，彰顯在永續發展議題上的積極作為。

陳嘉文表示，明台產險積極運用智能技術提升工作量能，優化職場辦公環境與休閒空間，提供優於法規的休假制度及福利措施，致力於提升員工的生活品質與工作滿意度，引導員工由健康療「鬱」逐步提高身心韌性，達到工作與生活平衡WLB（Work-Life Balance）的效果。並且讓員工幸福成為傳遞社會穩定的重要基石。

北回歸線橫跨臺灣中南部多個縣市，除了擁有優美的自然風景和多樣的生態環境，也支撐起臺灣重要的農業經濟，為補償因極端氣候衝擊造成農民難以參與市場或面臨不利交易，同時解決高齡農民不擅理賠流程的痛點，明台產險於去年首創「農險理賠快易通」AI智能快速理賠，藉以提升農民抵抗災後衝擊的韌性。

明台產險是目前唯一獲得中華信評twAAA最高評等等級的產險公司，身為三井住友海上保險集團的一員，除提供專業風險管理服務，以最高品質滿足大眾信賴與期待，並且持續創造與社會共享的價值，致力於打造「具韌性的永續社會」。除具備強健的資本與獲利能力，仍不斷積極投入各面向永續發展領域，開發滿足現代需求的創新保險商品與服務。

今年推出產險業界首創「外送員第三人責任險」，並且已獲主管機關核准試辦「微型住宅綠能保險」等商品，涵蓋從新興產業到綠能環保的風險保障，以具體行動支持社會在產業安全、弱勢族群、環境友善上的永續發展目標。也藉由與國家公園交流合作，深化企業內部對「自然正成長」的理念及「永續新經濟」的發展方向，將永續理念融入公司各項運營與服務中。