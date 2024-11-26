國際金價面臨賣壓 外匯專家仍看好多頭趨勢不變

國際金價面臨沉重賣壓，因以色列與真主黨即將達成停火協議，以及川普提名貝森特擔任美國財政部長，影響黃金的避險吸引力，周一黃金現貨每盎司暴跌90.53美元，跌逾3%，創6月7日以來單日最大跌幅，台新金（2887）首席外匯策略師陳有忠認為，建議投資人採取波段操作策略，拉回在2,650美元以下至季線附近可伺機介入，但不要「盲目追高」。

陳有忠表示，在聯準會11月宣布降息1碼後，因美國就業市場表現開始出現疲軟，加上通膨放緩，目前市場預期美國年準會Fed年底前仍會再降息1碼，美元上漲只是短期，在Fed進入降息趨勢循環下美元長線還是會走貶，在地緣政治風險干擾不斷、中印等各國央行持續買入黃金做為外匯儲備取代美債以及全球央行紛紛啟動降息下，黃金長期多頭趨勢不變。

由於持有黃金不會有孳息，不建議長期持有，建議應採取波段操作為原則賺價差，當金價每漲150美元可先獲利了結，等回檔100美元又可再逐步承接，提醒投資人，短線金價波動極大，投資人宜善設停損、停利點，建議以波段操作為宜。

對於金價後市，陳有忠仍非常看好長期多頭，主要一、美國啟動降息，美元開始走弱，黃金是美元最佳替代品；二、美國降息，持有黃金機會成本降低；三、地緣政治風險仍在，只要戰事沒停歇，黃金為避險財，大家還是會持有；四、通膨仍未消除，即便通膨趨緩，只要通膨存在一天，買黃金就是抗通膨。

五、中國大陸外匯存底騰籠換鳥，中國大陸為黃金最大潛在買家，只要美中衝突未停止，中國大陸會持續減持美債，加上原本黃金占外匯存底比重就偏低，黃金又是最佳債權履約保證，黃金就像保單一樣，國際上也才敢買中債，因此，中國大陸仍會持續買進黃金，加上各國央行為去美元化將採取買入黃金做為外匯儲備。