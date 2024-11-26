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12強賽／中華隊奪冠要發行紀念幣嗎？ 央行回應出爐

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行發行「12強奪冠紀念幣」，其實有前例可循。。聯合報系資料照
央行發行「12強奪冠紀念幣」，其實有前例可循。。聯合報系資料照

中央銀行26日發布新聞稿指出，「我國棒球代表隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，有關社會各界提出有關發行券幣慶祝等建議，中央銀行將審慎評估各方意見，並適時依相關規定報行政院核定。」

央行可能發行「12強奪冠紀念幣」嗎？國民黨立委賴士葆26日表示，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟急，建議央行可發行紀念幣。據了解，為滿足球迷期待，央行已經著手在規劃發行12強奪冠紀念幣。

央行發行「12強奪冠紀念幣」，其實有前例可循。央行23年前就曾發行過棒球相關的紀念幣。

為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行在2001年11月曾發行第34屆世界盃棒球錦標賽紀念銀幣，面額為新台幣50元，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，當時每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

23年前的第34屆世界盃棒球賽，2001年11月6日至11月18日在台灣舉辦，當時一連在天母棒球場、新莊棒球場、嘉義市棒球場、澄清湖棒球場等四個球場進行賽事，共16支國家代表隊參賽，分為兩組並且取各組的前四名進行複賽。這次比賽獲得冠軍的隊伍是古巴；亞軍為美國；季軍為中華臺北。

睽違23年後，中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）中首度奪冠紀錄，全台舉國歡慶，市場傳出，民進黨新北市議員張維倩透露，賴清德總統正考慮將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，紀念這得來不易的殊榮，對此，中央銀行低調回應，「若有相關意見將審慎評估。」

新北市議員張維倩先前透露，賴清德總統看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

賴士葆表示，中華隊奪冠絕對值得慶祝，但若要將500元鈔票改版所費不貲，且明年度中央政府總預算已經在立院審議，若要追加預算幫500元改版，還要另外送追加預算到立院；更何況，紙鈔要改版，從設計開始一直到行政院院會通過，也需要時間完備程序，不如先發行紀念幣來滿足球迷期待。

央行 新台幣 紀念幣

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