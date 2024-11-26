融資租賃業明年穩了？惠譽展望曝光 資產品質可望趨穩定

惠譽信評對亞太區三個發達市場（日本、韓國和台灣）的融資租賃公司2025年行業展望為中性，反映穩定的經濟環境以及趨於正常化的融資和流動性狀況。惠譽預期台灣2024年的GDP增長率強勁，且將在2025年保持穩健。

惠譽指出，與其他特許金融機構相比，亞太地區發達市場的融資租賃公司受益於相對寬鬆的監管環境，這使得發行人能夠提供融資給無法被銀行系統滿足的需求，特別是中小企業的融資需求。發達市場的融資租賃公司主要專注於多元化其業務模式，並尋求新的增長機會，以在國內銀行市場飽和的情況下中維持和提高其獲利能力。

日本融資租賃公司的業務在本國以外的市場有較高的比重，主要著重在支持企業的融資需求。台灣的融資租賃公司則對中國大陸的有較高的暴險，同樣以企業金融為主。與此同時，韓國和台灣的融資租賃公司也在拓展國內和東南亞市場的消費金融服務。為順應環境、社會和治理（ESG）趨勢，融資租賃公司也涉足綠色能源項目，包括可再生能源投資以及環保車輛與基礎設施。

惠譽預期，由於二手車融資的風險偏好受到控制，台灣的資產收益率可能持續受限，而日本利率上升和經濟狀況改善可能使資產收益率上升。在經濟和利率環境趨於正常化的情況下，台灣融資租賃公司的資產品質應可望趨於穩定。在此之前，由於利率上升削弱了信用狀況較弱的借款人還款能力，導致減損放款比率在2023年和2024年有所升高。

惠譽也提到，台灣融資租賃公司面臨較高的再融資風險；台灣的融資租賃公司因為依賴短期商業本票（約佔總借款的60%），而這些商業本票大多在一至三個月內到期，相較租賃期限通常為一至三年，從而面臨較高的再融資風險。然而，惠譽預期，來自台灣銀行業的資金取得和系統內的高流動性將減緩其再融資風險。相較之下，日本和韓國的融資租賃公司的短期借款約佔總借款的30%。