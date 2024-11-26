新壽即時通知保單狀態護權益 行政法務智能系統上線

自從最高法院民事大法庭裁定「保單可以被強制執行」之後，近兩年保單扣押案件大幅暴增，影響保戶權益甚鉅。新光人壽為維護保戶保單自身權益，事前透過掛號方式寄送關懷信函給保單遭強制執行之客戶；同時也依「人身保險商品審查應注意事項」第197點（三）規定主動辦理附約保留，以維護保戶保單權益。此外，為因應保單強制執行案源大增，新壽立即著手進行系統化作業進行流程改造，開發業界首家行政法務智能系統，提升強制保單案件處理效率。

根據司法院統計，綜觀2019年至2022年間，台北地院每年因債務人欠錢致保單被強制執行保單新收案件數，大多落在15萬到16萬件左右，2023年更飆升到了24萬件，新案數較前1年暴增逾33％，而新光人壽也面臨每月高達五千件的強制保單案件，為落實公平待客，新壽以最即時的速度，依要保人(即債務人)於公司系統最後留存之「通訊地址」掛號寄送實體通知信函，確保保戶能在第一時間知悉保單的重大權益，進一步依強制執行法第十二條規定，於法定期間內向「執行機關」(如法院或行政分署)聲明異議或儘速與債權人協商，以維護自身重要權益。

同時，秉持以數位創新提升流程效率，新壽於2024年10月正式發表全新行政法務智能系統，成為業界首家整合新世代光學字元辨識(OCR)與大型語言模型(LLM)技術的創新解決方案，團隊研究人員成功採用先進的OCR技術，快速精準地將各類紙本或電子文件轉換為可編輯的數位文本，並運用LLM技術理解文本的語義，提取關鍵信息，實現智能化資訊處理，成功整合債務人保單資訊，徹底改革傳統行政法務作業模式，運用科技技術重造法扣業務流程，大幅提升案件處理效率50%-75%，處理時效並被法院認可為業界標竿。

明年初亦將優化網頁宣導內容，普及保單強制執行相關法律知識，並提供問答集、客戶權益保障之資訊、諮詢管道，期待在這些精進措施的帶動下，建構更加友善貼心之保單強制執行配套措施，以兼顧弱勢族群之權益，達到消弭資訊落差之目的。

新光人壽長期致力於提供多元且友善的數位金融服務，響應政府金融友善政策，秉持「公平待客」的原則，由上而下，建立重視客戶權益與公平合理對待金融消費者之企業文化，未來將持續從產品設計與開發、推廣與行銷、招攬、核保、保全、客戶服務、理賠、申訴處理、融資貸款及所有支援性後勤作業，均以客戶權益保障出發，肩負起應盡的社會責任，展現「光無所不在，心與你同在」的企業理念。