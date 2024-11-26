今年國內最大聯貸案 鐵道局1693.34億元完成簽約

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦新台幣1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，於11月26日在臺灣銀行總行舉行簽約儀式，由鐵道局局長楊正君與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

這項聯貸案資金用途為償還鐵道局繼受台鐵局既存債務所舉借之金融機構借款，在臺灣銀行、農業金庫、臺灣企銀、合作金庫及中國信託五家臺鐵局既有往來行庫踴躍支持下，總承諾額度達2,320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1,693.34億元結案。

這是為本年度國內最大聯貸案，充分顯示臺灣銀行發揮影響力，攜手金融同業全力支持政府推動國家重要政策，以實際行動履行金融公益性及企業社會責任。

為使臺鐵局公司化之後提高經營效能及競爭力，並促進鐵路事業健全發展及永續經營，政府已移撥臺鐵局及所屬機構經管之適足資產予鐵道局，並由鐵道局設立償債基金，承接臺鐵局既存之短期債務，以踐行政府「由歷史包袱所造成的債務由政府負擔」之承諾。

鐵道局考量償債基金繼受之短期債務金額龐大，為提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，爰委任具大型聯貸案籌組豐富經驗之臺灣銀行籌組聯貸案，共創撙節國庫開支及提升政府效能的雙贏格局。