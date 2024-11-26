開發資本率國際學生組成地方創生志工團 開展認識台灣新視角

凱基金控旗下中華開發資本（以下稱開發資本）與中華開發文教基金會共同策劃舉辦的「中華開發國際學生地方創生志工團」，今年透過三場活動，帶領來自大陸、香港、馬來西亞、印尼、緬甸、歐美及日本等不同國籍的學生，以雙腳行走加上五感體驗，走訪地方創生團隊，深化對於台灣的認識與認同。

繼宜蘭頭城的人文行程，到新北坪林的採茶體驗，「中華開發國際學生地方創生志工團」為日本籍的年輕學子設計了新北淡水的藝術之旅，拜訪開發資本去年展開培力的地方創生團隊「山之山食驗室」。「山之山食驗室」主持人郭忠坤從藝術教育為起點，延伸至家族農漁事業，以全新手法貫徹理念走出地方創生新路。

對於日本學生而言，「地方創生」並不是陌生名詞。台灣最早的地方創生理念來自於同樣有城鄉人口失衡困境的日本，但在行政院宣示民國108年為台灣地方創生元年後，國發會以各種形式致力支持，至今已遍地開花。因此開發資本決定投入超過60年扶植台灣產業發展的經驗，肩負起協助地方創生團隊的使命。志工團第三場走訪的「山之山食驗室」正是開發資本的培力團隊之一。

中華開發文教基金會執行董事余珊蓉指出，「地方創生」這項結合人才培力與在地發展的重要議題，是基金會的重點工作。本次協辦活動的PAPAGO遊學村副社長黃宣瑜表示，如何引領來台就學的日本籍學生除了學業之外，能透過多元形式領略台灣風采，一直是目標工作；藉由和中華開發文教基金會合作，可讓學生同時看見台灣的地方創生能量，並開展校園以外的交友圈。

連續三場的國際志工活動，不僅昭示企業對於環境和地方的支持，更是永續發展的必要工作及重要里程碑。在全球化趨勢下，將秉持在地連結與國際視野，持續攜手各方為台灣的永續發展開創新局，讓地方創生的理念不斷萌芽、在地深耕。