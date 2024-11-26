普惠金融大手筆 台中銀增設五台容膝式ATM 國銀最多

台中銀行（2812）為推升金融友善服務，近日內已於北中南新增設置5臺「容膝式 ATM」為本國銀行中增設最多臺數的銀行，另為提供身心障礙人士更友善的金融環境與服務，12月底前也將新增46臺「視障語音ATM存款服務」，以持續精進各客層的需求服務，推動普惠金融不遺餘力，積極實踐公平待客。

台中銀行表示，據衛生福利部的調查統計，顯示台灣已邁向超高齡社會，加上身心障礙人口突破120萬，如何讓高齡或身心障礙人士都能充分享有基本、平等及便利的金融服務，落實金融平權成為重要的課題。因此，台中銀行積極展現友善服務，日前已於台北的三重分行、台中的營業部、南屯分行、太平分行與高雄的左營分行分別設置了「容膝式 ATM」。這款ATM為讓使用者能方便操作，以通用設計的概念，設計符合人體工學的機台高度與深度，使用者只要按下數字鍵盤「0」按鍵或觸控螢幕上的「輔助螢幕」按鍵，即可開始使用。不僅如此，輔助螢幕更具有防窺功能強化個人隱私與操作，機臺的出鈔口更貼心的加裝了反射鏡，讓使用者能清楚看到出鈔口內的鈔票情況，配合設置地點也調整上方光源及亮度，讓使用者進行操作時更加放心與舒適。

「視障語音ATM存款服務」則是現行的視障語音ATM上新增存款服務，同步於服務台提供耳機借用服務，讓視障人士能依照ATM語音指示操作鍵盤，自行輕鬆完成存款、提款、轉帳、查詢帳戶餘額、密碼變更等服務。

此外，台中銀行也重視使用者體驗與數位落差的議題，近期內也將邀請身障團體協會與視障團體協會前來體驗提供建議，作為優化設施與服務的參考依據。之後也將於醫院、學校等地陸續增設符合身心障礙人士使用需求的ATM機臺，滿足客戶需求以提升滿意度，建立金融友善機構的新典範。