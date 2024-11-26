快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

普惠金融大手筆 台中銀增設五台容膝式ATM 國銀最多

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行增設5臺「容膝式 ATM」，為本國銀行中增設最多臺數的銀行，也將新增46臺「視障語音ATM存款服務」。台中銀行／提供
台中銀行增設5臺「容膝式 ATM」，為本國銀行中增設最多臺數的銀行，也將新增46臺「視障語音ATM存款服務」。台中銀行／提供

台中銀行（2812）為推升金融友善服務，近日內已於北中南新增設置5臺「容膝式 ATM」為本國銀行中增設最多臺數的銀行，另為提供身心障礙人士更友善的金融環境與服務，12月底前也將新增46臺「視障語音ATM存款服務」，以持續精進各客層的需求服務，推動普惠金融不遺餘力，積極實踐公平待客。

台中銀行表示，據衛生福利部的調查統計，顯示台灣已邁向超高齡社會，加上身心障礙人口突破120萬，如何讓高齡或身心障礙人士都能充分享有基本、平等及便利的金融服務，落實金融平權成為重要的課題。因此，台中銀行積極展現友善服務，日前已於台北的三重分行、台中的營業部、南屯分行、太平分行與高雄的左營分行分別設置了「容膝式 ATM」。這款ATM為讓使用者能方便操作，以通用設計的概念，設計符合人體工學的機台高度與深度，使用者只要按下數字鍵盤「0」按鍵或觸控螢幕上的「輔助螢幕」按鍵，即可開始使用。不僅如此，輔助螢幕更具有防窺功能強化個人隱私與操作，機臺的出鈔口更貼心的加裝了反射鏡，讓使用者能清楚看到出鈔口內的鈔票情況，配合設置地點也調整上方光源及亮度，讓使用者進行操作時更加放心與舒適。

「視障語音ATM存款服務」則是現行的視障語音ATM上新增存款服務，同步於服務台提供耳機借用服務，讓視障人士能依照ATM語音指示操作鍵盤，自行輕鬆完成存款、提款、轉帳、查詢帳戶餘額、密碼變更等服務。

此外，台中銀行也重視使用者體驗與數位落差的議題，近期內也將邀請身障團體協會與視障團體協會前來體驗提供建議，作為優化設施與服務的參考依據。之後也將於醫院、學校等地陸續增設符合身心障礙人士使用需求的ATM機臺，滿足客戶需求以提升滿意度，建立金融友善機構的新典範。

ATM 台中銀行 視障

延伸閱讀

身心障礙生升大專甄試報名開跑 試場開放冷氣

國銀海外據點前3季賺692億 香港續居金雞母貢獻近44%

影／竹市增2全盲生、視障教育資源不足 議員籲成立視障學校

蘭嶼假日外幣沒法換 外籍情侶慘…男押民宿女飛台換台幣贖回

相關新聞

500元券改印12強奪冠球隊？央行6年前估改版印製成本逾6億

中華隊在2024世界棒球12強賽中，以4比0完封日本的成績奪冠，傳出總統賴清德有意將新台幣500元鈔券的「南王國小少棒隊...

新台幣改版緩不濟急 央行擬發行「12強奪冠紀念幣」？有前例可循

中央銀行可能發行「12強奪冠紀念幣」嗎？國民黨立委賴士葆26日表示，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟...

今年國內最大聯貸案 鐵道局1693.34億元完成簽約

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦新台幣1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，於11月26日在臺灣銀行總行舉行簽約儀式...

會計師也會被AI取代？PwC人資長給答案

隨著AI技術發展日趨成熟，許多人都擔心自己的行業被取代，就連極具高度專業的會計師也陷入擔憂；PwC Taiwan人資長林...

農業部推出首張家禽禽流感保單補助 蛋雞農持觀望態度

農業部近日公告3款新推出的家禽禽流感保單為農業保險商品，並補助家禽禽流感保險（主險）保險費50%及蛋中雞禽流感保險保險費...

如何因應國際新變局 金融白皮書提出11個解方

相較2022年及2023年各國中央銀行明確的利率政策方向，金融總會領銜10大金融業公會所提出的「金融建言白皮書」指出，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。