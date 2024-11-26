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年度最大聯貸案鐵道局1,693億元 臺銀主辦力挺政府政策

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
交通部鐵道局1,693.34億元聯貸案簽約典禮，由交通部鐵道局局長楊正君（左）及臺灣銀行董事長凌忠嫄（右）共同主持。臺銀／提供
交通部鐵道局1,693.34億元聯貸案簽約典禮，由交通部鐵道局局長楊正君（左）及臺灣銀行董事長凌忠嫄（右）共同主持。臺銀／提供

交通部鐵道局委由臺灣銀行統籌主辦1,693.34億元聯貸案並擔任管理銀行，於26日假臺灣銀行總行舉行簽約儀式，由鐵道局局長楊正君與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。此為今年度最大聯貸案，在所有參貸行全力支持下，發揮高度效率，順利完成籌組，亦彰顯金融機構對政府政策之支持。

本聯貸案資金用途係償還鐵道局繼受臺鐵局既存債務所舉借之金融機構借款，在臺灣銀行、農業金庫、臺灣企銀、合作金庫及中國信託五家臺鐵局既有往來行庫踴躍支持下，總承諾額度達2,320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1,693.34億元結案，為本年度國內最大聯貸案，顯示臺灣銀行發揮影響力，攜手金融同業全力支持政府推動國家重要政策，以實際行動履行金融公益性及企業社會責任。

為使臺鐵局公司化之後提高經營效能及競爭力，並促進鐵路事業健全發展及永續經營，政府業已移撥臺鐵局及所屬機構經管之適足資產予鐵道局，並由鐵道局設立償債基金，承接臺鐵局既存之短期債務，以踐行政府「由歷史包袱所造成的債務由政府負擔」之承諾。鐵道局考量償債基金繼受之短期債務金額龐大，為提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，爰委任具大型聯貸案籌組豐富經驗之臺灣銀行籌組聯貸案，共創撙節國庫開支及提升政府效能的雙贏格局。

臺灣銀行表示，作為深受人民信賴的「全民的銀行」，不僅在金融領域發揮影響力，並肩負政策銀行的使命，積極支持政府各項政策，同時，亦持續戮力於各項業務之推展。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2023年該銀行於臺灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Lead Arranger, MLA）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，截至2023年底已連續五年蟬聯雙料冠軍，專業表現備受各界肯定。展望未來，臺灣銀行仍將持續以國家級領導銀行的角色，引領臺灣聯貸市場協助企業並響應政策，以促進經濟發展及國民福祉。

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