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會計師也會被 AI 取代？PwC 人資長給答案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國際四大會計師事務所之一的PwC。（PwC／路透）
國際四大會計師事務所之一的PwC。（PwC／路透）

隨著AI技術發展日趨成熟，許多人都擔心自己的行業被取代，就連極具高度專業的會計師也陷入擔憂；PwC Taiwan人資長林永智分析，簿記（booking）在未來的確很有可能被AI取代，不過會計師在營運面給予建議、居中溝通能力都是無可取代的。

不同於一般企業在畢業季前才開始徵才，會計師事務所在每年開學之初便進駐各大校園展開徵才，林永智表示，這樣的徵才模式已行之有年，目的就是為了鼓勵對專業服務有興趣的同學，提早思考自己的職涯方向，趁著還在學的時候，有時間再去加強自己認為不足之處，進修精進，為將來進入職場搶先做好準備。

每位優秀人才在思考職涯之際，都會將AI趨勢納入考量，以免踏入即將被淘汰的產業，有許多學生提出質疑，會計師是否將被取代？林永智對此樂觀看待，認為透過AI和數位化工具，能夠更有效率地處理大量基礎性、重複性的帳務審查工作，將能使會計師運用更多時間和精力投入到更高價值的業務。

林永智坦言，簿記的確很有可能被取代，但會計程序中，除了法律面的資料蒐集與報導，還需要在營運管理面提供決策必要資訊的判讀建議，並且要有能力正確地與利害關係人溝通，這是無法被取代的專業。

林永智說，這也是為什麼許多金控、上市櫃公司的發言人與投資人關係，都是由財務長擔綱出任，而有著Global Big 4（全球四大會計師事務所）經驗的人，也是這些公司最愛用的財務長人選。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉也表示，會計專業知識和技能，特別是涉及到判斷、溝通和策略規劃的部分，是AI無法完全取代的，會計師的專業能力在企業決策中依然扮演著至關重要的角色。

AI 徵才 職涯

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