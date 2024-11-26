定期定額「停、看、聽」 放大長期複利效果

定期定額投資的資金門檻低，而且培養紀律理財習慣，提高達成目標的信心度，因此成為許多人規劃個人退休金的主要方式。然而，面對市場波動變化的考驗，基富通總經理王浩宇表示，定期定額若能把握「停、看、聽」三原則，減少情緒化操作的影響，將能創造複利效應，實現長期的財務自由。

定期定額的投資策略指的是，投資人在固定的時間間隔內，將相同金額的資金投入到某一項投資工具或資產中。不僅方法簡單，每次最低只要大約3,000元左右即可開啟投資帳戶，資金門檻相當低，小資族、上班族幾乎人人都能負擔得起，無論是存股、存基金或ETF，都受到越來越多人採用。

王浩宇表示，定期定額分散進場時點，避免誤判市場高低點的風險，是相當穩健的投資策略。尤其退休規劃動輒2、30年，是「超長期」的理財行為，若能透過定期定額策略，並把握「停、看、聽」三原則，更能從容應對市場波動的考驗，進一步減少情緒化操作的影響，讓退休準備事半功倍。

「停」的概念是保持冷靜，不跟隨市場熱潮起舞，先了解個人的風險承受度後，再挑選合適的標的，保持長期紀律投資的步伐。「看」是每年定期查看投資組合的概況，包括報酬率、波動度、風險分散度等指標。「聽」則是關注市場動態，當看好的資產異常下跌時，適度逢低加碼，放大定期定額的複利效果。

王浩宇表示，以最多國人參與的「好好退休準備平台」為例，便是藉由定期定額、終身0手續費與低經理費率的機制，引導退休理財規劃。同時退休專案基金都有專家篩選、定期把關，更重要的是，基金風險等級分類明確，方便每個人依照自身的風險承受度，找到合適的投資標的，自主儲備退休金。

此外，基富通平台本身也提供各種好用的理財工具，例如基金健檢、低檔自動加碼等。基金健檢可幫助投資人了解個人投資的概況，從六大面向評量投資組合的健康度。低檔自動加碼則會依照設定的跌幅條件，在市場異常下跌時增加扣款次數，以累積更多基金單位數，加大定期定額效果。