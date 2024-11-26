500元券改印12強奪冠球隊？央行6年前估改版印製成本逾6億

中華隊在2024世界棒球12強賽中，以4比0完封日本的成績奪冠，傳出總統賴清德有意將新台幣500元鈔券的「南王國小少棒隊」圖案，改為此次冠軍隊形象。鈔券改版茲事體大，中央銀行在107年曾估算過，根據當時的發行情形，500元發行張數約2億張，印製成本6.66億元。

對於外界關於改版的建議，中央銀行回應表示，若有相關意見將審慎評估。

現在的500元鈔票是民國89年12月15日發行，鈔券上的南王國小少棒隊，有連續2年稱霸世界少棒冠軍的紀錄。中間有經過小改版，94年7月20日發行的稱為安二版，局部改版是為了加強防偽，安一版中原本隱藏一名穿著中華隊球衣的投手在鈔券右側，安二版則沒有。

PTT對於500元改版也有熱烈討論，除了支持改圖案的意見外，還有人提到「放陳樹菊比較有意義」、「戴資穎、麟洋配這種真正意義的世界冠軍都沒放了」、「這組拿到P12冠軍改版，下一組如果拿到WBC冠軍要不要再改版？」

新台幣改版每過幾年就會被提出來討論，央行前總裁彭淮南106年3月在立法院業務報告，立委林德福質詢，如果修法改版確定的話，以目前的預算來看，有沒有評估中央銀行要花多少錢？彭淮南回應，如果把紙幣、硬幣全部都收回來，至少要花六年時間，同時成本差不多於500億元。

央行111年2月回覆立院「針對新台幣1元、5元、10元幣與200元鈔等4種幣面上蔣中正頭像之轉型規劃、轉型具體方案及時程」書面報告，總裁楊金龍在報告中說明未來新台幣改版的考量面向，除遵循法定程序，按國際慣例推動外，並將採公民參與機制，先尋求社會共識，再務實規劃循序推動，以免造成社會對立及減少資源浪費。

央行強調，改本是由央行負責推動，「根據中央銀行法第15條第2項規定，新版券幣之面額、成分、形式及圖案，由本行擬定，報請行政院核定，故就法律面而言，新台幣改版係由本行負責推動」。

根據國際慣例，央行在報告中說明，國際間推動券幣改版，主要是考量其功能性、成本及環保等因素，例如券幣面額是否符合日常交易所需，偽鈔、偽幣是否猖獗，券幣發行與流通成本能否降低，券幣材質可否回收再利用。不過，當時這份報告並未討論到500元鈔券的改版，鈔券部皆被提出檢討的是發行量最低的200元券。

央行107年曾回應立委辦公室有關新台幣一次性改版所需經費，根據當時的發行情形，500元發行張數約2億張，印製成本6.66億元，改版的其他成本有點鈔機調校及更新費用、ATM調校費用、自動售票機的調校費用等。