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如何因應國際新變局 金融白皮書提出11個解方

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
如何因應國際新變局，金融白皮書提出11個解方。本報系資料照片
如何因應國際新變局，金融白皮書提出11個解方。本報系資料照片

相較2022年及2023年各國中央銀行明確的利率政策方向，金融總會領銜10大金融業公會所提出的「金融建言白皮書」指出，2024年於美中關係變化、中東地緣政治風險，國際油價上揚造成通貨膨脹再度升溫，以及就業及薪資是否穩定降溫，利率決策評估考量變數增加這5大挑戰，持續考驗2024年各國中央銀行利率決策方向與力道。

白皮書也指出，對此，包括美歐中央銀行利率決策變化、日本中央銀行超寬鬆貨幣政策變化、美國總統大選結果及美中關係變化、中東及俄烏戰爭持續、主要國家通貨膨脹情勢減緩程度，以及中國內需經濟及不動產市場的穩定等，均為2024年全球金融市場應關注重點所在。

因此金融建言白皮書以我國金融服務業是否能夠運用新興金融科技，並布局具有國際競爭力產業，透過提供創新加值服務，將資金運用擴大研發及投資，逐步導引提升競爭力，攸關金融服務業持續貢獻經濟成長、支持社會經濟永續發展重要效果為目標，認為未來有11個面向要去努力，包括了：

一、基於國際情勢及經營環境變化，應持續關注國際市場風險與永續發展。

二、為創建全方位信託業務發展基礎，尚需修正相關法令及信託制度。

三、落實永續目標，善盡社會責任、公司治理並推動社會永續發展。

四、面對日益嚴格監管環境及資本要求。

五、資本市場發揮籌資功能，首次公開發行（IPO）募資金額創新高。

六、擴大零股交易彈性，強化普惠金融投資環境。

七、推動上市上櫃永續行動方案，協助產業永續發展。

八、主管機關發布接軌過渡措施，以協助業者實施IFRS17及保險業新一代清償能力制度。

九、持續修改電子商務規範，強化金融數位化服務並鼓勵商品創新。

十、實現企業ESG，推動住宅火險保單電子化。

十一、推廣保險業異業結合，促進金融保險生態圈之發展。

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