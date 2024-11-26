113年金融建言白皮書正式出爐 六大防詐新機制首次入列

金融總會今天公布「113年金融建言白皮書」，由於國內詐騙猖獗，因此金融機構的防詐機制首度列入白皮書，有六大未來將努力的重點，包括：

一、以設置數位平台方式，提供金融機構對政府資訊進行資料串接，例如透過聯合徵信中心（JCIC）平台介接公務資料，俾便金融機構即時取得正確資訊、即時阻詐。

二、讓相關提供代收代付服務平台業者，採行更便利身分認證規格工具進行驗證，將有助於提升網路交易安全性，並提高防制詐騙效果。

三、非法期貨交易平台封網：網路主管機關研議限制偽冒金融機構網站、非法地下期貨業者、未取得金管會許可國外證券期貨業者之網站存取，避免民眾誤信受害。

四、強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為之自律規範：為確保投信業者對ETF商品廣告行銷內容之妥適性，避免相關內容有誤導投資人之疑慮，強化規範業者廣告行銷活動，以保護投資人權益。

五、保險費宜要求以銀行轉帳、信用卡等方式直接繳交給保險公司，不以現金方式交付業務員，且收到保單後應進行查證，例如撥打保險公司免付費服務專線、使用壽險公會保單存摺服務等方式。

六、檢視保單是否具有境外保單相關表徵，例如保險公司名稱是否為英文、保單條款是否以英文為主（可能附有中文節譯本）、是否有金管會核准銷售或備查之文號，亦可至金管會網站或產、壽險公會網站查詢保險公司是否為合法保險業等。

金融建言白皮書這次擬定的5大金融建言主題，包括「強化金融韌性與防詐機制」、「活絡金融發展與業務經營環境」、「均衡金融科技創新與資安防護」、「結合金融市場力量推動社會參與永續發展」及「調適金融監理法規與制度」等，共提出30項建言議題、51則具體建議作法，以期達到金融服務業發展、實體產業茁壯、金融風險控制及政策法規改善等目標。

金融總會表示，賴清德總統於就職演說中，提出台灣要站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎臺商回臺投資，鼓勵在地企業擴大投資，根留台灣。在產業發展政策與國家重大建設計畫推動過程中，金融服務業提供資金籌融、信用保證等工具，透過資金引導配置及金融專業服務，可促進經濟發展正向循環，同時進一步擴大金融市場規模。金融總會提出5大建言主題，期望以建構金融業者公平且具競爭力環境，優化創新金融產業，達成「以金融支援產業，以產業活絡金融」願景。