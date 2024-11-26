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川普首次執政期間債市為正報酬 00966B 投等債 ETF 現正募集中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源：彭博)
川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源：彭博)

川普當選美國總統，市場擔憂其政策不利債市表現，加上聯準會降息腳步可能放緩，使債市短線出現較大波動。但歷史經驗顯示，川普首次執政時期債市仍呈現正報酬。統一ESG投等債15+ETF（00966B）追蹤之指數鎖定投資級公司債中的BBB級債券，殖利率相對高於美國公債及整體投資級公司債，違約率卻遠低於非投資級債。00966B募集繳款期間為11月25至27日，搭配月底領息的月配息機制，適合作為穩健型投資人的資產配置工具。

據彭博統計，川普首次擔任美國總統期間，三大類別的債券指數的報酬率皆為正數。其中，投資級公司債報酬率達到29.18%，高於非投資級公司債的28.1%及美國公債的17.82%。另外，相較於非投資級公司債，投資級公司債抵禦風險的能力也相對強。依國際信評公司Fitch統計1990~2023年資料，任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年，投資級公司債的平均違約率僅有0.36%，遠低於非投資級公司債的6.78%。

00966B追蹤之指數嚴選票面利率在4.5%以上的BBB級公司債，11月22日指數殖利率達到5.99%，高於整體投資級公司債的5.25%。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，美國經濟保持強勁，使聯準會降息腳步可能放緩，但降息趨勢不變，隨著利率調降，債市仍有表現機會。投資人可以在近期債市震盪、債券殖利率位於高檔時，分批布局BBB級公司債，有機會獲得債息收益，還可以展望中長線債市多頭行情。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

公司債 美國公債

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