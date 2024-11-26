證交所參展2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華 推動創新上市業務

臺灣證券交易所參展「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」11月23日圓滿落幕，2024年是證交所連續第三年參與此一新創界年度盛會。這次證交所展館以「無限延伸的跑道」為概念，旨在傳達資本市場支持臺灣創新能量生生不息，也象徵著證交所將持續與臺灣創新企業攜手同行，永續發展。為期三天的參展活動吸引多家新創企業、公部門代表及投資人前來諮詢互動，就創新企業進入資本市場的途徑與好處進行交流。

每年Meet Taipei亮點活動之一的Neo Star Demo Show，今年再度由證交所擔綱共同推動夥伴及提供總獎金60萬元予前三名得獎新創團隊，證交所總經理李愛玲出席頒獎典禮致詞時表示：「這次主辦單位以「Taiwan +1」為題，旨在強化台灣在AI、深科技以及國際化應發展的軟實力，透過新創生態系中無數的「+1」營造創新與創業的豐盛雨林，而台灣新創要+1，證交所作為資本市場的重要平台，當然也要+1」。創新板將在明年全面取消「合格投資人」限制，讓全體投資人皆能參與投資創新企業，同時亦開放得信用、借券及盤中（後）零股交易，使其交易制度對齊一般板，期望挹注資金活水，驅動籌資及投資動能，進一步創造更高價值。

臺灣創新板開板以來，已協助20家企業登板掛牌、籌資發展。創新板上市公司產業類別包含數位雲端、綠能環保、生技醫療及半導體等，均係符合政府產業發展政策，擁有關鍵核心技術及創新性且深具發展潛力的企業。未來證交所亦將持續協助創新企業加速進入資本市場，透過上市一般板、創新板雙引擎新力量，支持陪伴新創企業成長茁壯，匯聚創新永續上市新聚落，進一步壯大資本市場，朝「亞洲資產管理中心」的目標邁進。