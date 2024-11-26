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大聯大控股甲種特別股12月27日終止上市 以每股新台幣50元全數收回

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，大聯大控股（3702）依據其發行的甲種特別股發行條件第11點、該公司之公司章程第三條之一及2024年11月12日董事會決議，將以原實際發行價格每股新台幣50元全數收回甲種特別股，該特別股並於113年12月27日終止上市。

大聯大甲特（3702A）最後交易日為2024年12月18日，自2024年12月19日起停止買賣、2024年12月23日至27日停止過戶，2024年12月27日為該特別股的收回基準日暨終止上市日。

2024年度甲種特別股股息（自1月1日至12月26日，共計361天，約為每千股發放2,122元），將於該公司2024年度盈餘分派案經2025年股東常會決議通過後，依這次特別股收回基準日（即2024年12月27日）股東名簿記載之特別股股東為分派對象，另由董事長訂定股息發放日發放之。

大聯大 股東

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