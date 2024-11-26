繳庫預算拉高 公股行庫明年現金股利可期

立法院財委會昨天審查財政部的盈餘繳庫預算，其中財政部轄下八大公股金控、銀行要上繳國庫署的現金股利數字，也在預算書中曝光。

財委會昨天決議國庫署的股利繳庫預算為八十七億元，根據預算書編列的數字，六家上市公股金控、銀行要上繳財政部的現金股利預算成長率百分之三至百分之十二不等，投資人拿到的現金股利水準將較今年高，殖利率水準則將介於百分之二至百分之五之間。

以現金股利發放最高的兆豐金為例，今年兆豐金現金股利一點五元，明年的預算數字顯示將成長百分之十點四八，以此推算，明年兆豐金的現金股利水準，有機會上看每股一點七元；若以兆豐金昨天收盤價每股四十點一五元計算，現金殖利率水準約百分之四點二三。

根據預算書，八大公股金控、銀行的現金繳庫預算，其中兆豐金控明年編列現金股利十八億二四六三萬元、彰銀七億五一四六萬元、第一金十六億一一六二萬元、合庫金卅九億六八○七萬元、華南金二億八一○七萬元、台企銀三八○七萬元，台灣金控廿二億元、土銀十一億元。

若以成長率來看，兆豐金、彰銀、第一金、合庫金、台企銀明年要繳庫的現金股利金額，成長率分別為百分之十點四八、三點二、三點四四、三點五、十一點五；若以這五家今年配發的現金股利水準，分別為每股一點五元、○點五五元、○點八五元、○點六五元、○點二元來計算，則明年可望預期的現金股利水準，應至少可望依上述成長率等比增加。

包括華南金、第一金、合庫金，明年的現金股利水準大約每股一點二元、○點八八元、○點六七元，若以三家金控昨天的每股收盤價廿五點五五元、廿七點八五元、廿五點一五元計算，明年的現金殖利率預期分別為百分之五點○、百分之三點一六、百分之二點六六。