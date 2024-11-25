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國泰金談氣候金融解方

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控於COP29場邊會議召開國際氣候領袖圓桌論壇，國泰金控總經理李長庚（前排左四）發表開場致詞、國泰金控投資長程淑芬（前排右四）擔任主持人。 國泰金控／提供
國泰金控於COP29場邊會議召開國際氣候領袖圓桌論壇，國泰金控總經理李長庚（前排左四）發表開場致詞、國泰金控投資長程淑芬（前排右四）擔任主持人。 國泰金控／提供

聯合國第29屆氣候峰會（COP29）於亞塞拜然首都巴庫舉行，國泰金（2882）連續兩年主辦場邊會議「國際氣候領袖圓桌論壇」，17日邀集超過20位國內外極具影響力的氣候組織、企業與政策制定者，召開跨國際、跨領域、跨產業的對談，探討氣候金融與能源轉型的挑戰與解方。

此次圓桌論壇以「氣候金融與能源轉型的挑戰與解決方案」為主題，為公私部門合作提供了一個推動變革與創新的重要基礎。此次圓桌論壇有來自台灣、亞洲、歐洲的代表，例如：串聯全球超過80,000公私部門，且為國泰金控合作夥伴的世界氣候基金會，建立國際氣候債券標準和認證機制的氣候債券倡議、成員來自11國、管理32兆資金的亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC），有28個國家加入的國際能源署（IEA）、全日本最大金融機構三菱日聯金融集團（MUFG）、新加坡淡馬錫國際基金會（Temasek Foundation）等及台灣氣象署、國合會、台大林管處等公私部門代表皆出席與會。

國泰金控總經理李長庚強調：「COP29被稱為『金融COP』 （Finance COP），最重要的議題之一就是如何有效引導私有資金注入氣候行動，加速氣候轉型並減輕氣候風險」；他認為金融業的集體努力，可以將前瞻願景轉化為具體的氣候解決方案，合作與創新是解鎖系統性變革的關鍵。

根據國際能源署數據，今年全球能源投資預計將首次突破3兆美元 。然而，要實現2030年前三倍提升可再生能源產能及使能源效率加倍的目標，仍需大幅增加資金注入氣候行動。

擔任主持人的國泰金控投資長程淑芬表示，國泰在台灣再生能源專案與永續金融產品的融資方面扮演關鍵角色，過去大家總是強調「No ESG， No Money」，現在也逐漸聽到「No Money，No ESG」的聲音，而國泰截至2023年已投入超過500億美元於永續融資領域。她說：「面對看似無法克服的挑戰，透過創新與合作，我們可以將不可能化為可能。」

COP29 再生能源 永續

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