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凱基壽獲卓越客服雙獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽榮獲2024年卓越客服大獎「最佳客戶體驗企業」、「最佳客服管理團隊」雙項肯定，由執行副總經理蘇錦隆(前排中)率領客服團隊出席接受表揚。凱基人壽／提供
凱基人壽榮獲2024年卓越客服大獎「最佳客戶體驗企業」、「最佳客服管理團隊」雙項肯定，由執行副總經理蘇錦隆(前排中)率領客服團隊出席接受表揚。凱基人壽／提供

凱基金控旗下凱基人壽憑藉卓越的客戶服務表現，連兩年獲頒卓越客服大獎，榮獲公司類「最佳客戶體驗企業」、團體類「最佳客服管理團隊」共兩項大獎殊榮，展現凱基人壽在推動客戶服務創新及提升服務品質的表現獲得肯定，實踐以客戶為中心的服務承諾。

凱基人壽推動服務轉型，根據不同客群量身打造一系列友善服務措施，滿足客戶多樣化的需求。這些措施包含「開啟保險白話文運動」，針對商品內容及條款，設計易讀版圖文白話解釋說明外，也推出「為幸福朗讀，保險白話辭庫」，讓保戶能即時透過語音了解艱澀保險名詞，弭平資訊落差。「多國語言翻譯服務」也為新住民客群提供了更順暢的溝通橋梁，確保他們都能獲得符合其需求的服務。視障客戶則提供「保單點字辨識服務」，在保單封面提供點字，讓視障客戶輕鬆辨識保單文件，也可通過手機掃描連結，無障礙地聽取保單權益。

凱基人壽電話服務中心客服團隊首奪團體類「最佳客服管理團隊」，落實以客戶為中心的服務精神，擔任公司與客戶之間的橋梁，以有效的溝通管道與方式，發揮同理心與換位思考的服務理念，持續優化客戶體驗並提升滿意度，更響應綠色金融無紙化，持續積極推廣電子通知單和各項數位化工具，串連客戶便利生活，為永續經營愛護地球盡一份心力。同時導入電訪派件、自動化生成動態話術、電訪系統全面升級、建置動態管理報表系統、AI高齡質檢系統等數位化管理策略，透過數位科技提供更好的客戶體驗，提高客戶忠誠度。

為落實客戶關懷精神，便於高齡長者記憶，以客戶更理解、易懂、好讀的方式，於通話後輔以簡訊提供保戶來電諮詢的重點訊息，並積極推動「手語翻譯預約」、「高齡失智友善關懷」及「多國語言翻譯預約」等各項服務，秉持以人為本精神，實踐多元共融文化。

此次榮獲卓越客服大獎雙項肯定，顯示凱基人壽在客戶服務領域再立標竿。未來凱基人壽將落實凱基金控策略，以ONE KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務。

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