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台新愛的力量投票倒數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台東縣社會處處長陳淑蘭與台新志工帶領在地社福於台東鐵花村快閃促票。台新銀行公益慈善基金會／提供
台東縣社會處處長陳淑蘭與台新志工帶領在地社福於台東鐵花村快閃促票。台新銀行公益慈善基金會／提供

台灣最大公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」，投票進入倒數，社福團體紛紛把握最後一周衝刺拉票，11月期間台新銀行公益慈善基金會號召台新志工及團體，前進全台熱門景點快閃遊街，最終場將於30日下午在SKM Park Outlets 高雄草衙壓軸登場，鼓勵民眾投滿十票做公益，投滿再抽星級飯店住宿券。

11月「您的一票，決定愛的力量」快閃活動首周在台北，與光寶科技主辦的「循寶夠物節」合作，開放國父紀念館活動現場供團體促票宣傳，並由台新銀行產業金融處及台新證券志工帶領遊街，邀請參與民眾和企業員工愛心投票。同時台新攜手文化大學廣告系產學小組「SOL」，接連在信義香堤大道廣場舉辦的「台北網紅節」及大安森林公園「白晝之夜」活動設攤推廣，並設計默契遊戲和投票挑戰，鼓勵年輕人參與公益。

緊接第二周台中場快閃於台中市民廣場舉辦，號召中部地區的台新志工及眷屬，並率領15家提案團體促票，其中有團體帶著服務對象參與，鼓勵走出戶外與人互動，民眾看見服務對象拉票，更感受投票支持的意義。而上周快閃則在台東鐵花村，以社福團體所服務之兒童及銀髮長輩舞蹈表演為開場，吸引民眾圍觀，並由台東縣社會處處長陳淑蘭帶領遊街，此外今年台東有新團體加入投票行列，盼以熱情拉票凝聚在地社福。

愛的能量愈大，舞台愈大，今年活動邀請國際舞蹈家簡珮如代言，並以「一起，為愛起舞」為號召，讓更多美好與溫暖被看見，而台新志工11月除參與快閃促票活動外，也在集團內部以宣傳影片為題材，發揮創意製作促票影音，為部門協助的社福團體拉票。

活動即日起至11月30日下午5點，民眾用社群帳號或台新Richart Life App登入活動網站，完成手機驗證後即可投票。每人有十票可支持十家不同社福團體。投滿十票還有機會抽獎獲得由台北萬豪酒店、台北漢來大飯店、晶泉丰旅、新竹豐邑集團旗下旅店、台北旅店集團新驛旅店及星享道酒店等六家贊助的人氣旅店住宿券。

公益 快閃 投票

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