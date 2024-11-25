台新愛的力量投票倒數

台灣最大公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」，投票進入倒數，社福團體紛紛把握最後一周衝刺拉票，11月期間台新銀行公益慈善基金會號召台新志工及團體，前進全台熱門景點快閃遊街，最終場將於30日下午在SKM Park Outlets 高雄草衙壓軸登場，鼓勵民眾投滿十票做公益，投滿再抽星級飯店住宿券。

11月「您的一票，決定愛的力量」快閃活動首周在台北，與光寶科技主辦的「循寶夠物節」合作，開放國父紀念館活動現場供團體促票宣傳，並由台新銀行產業金融處及台新證券志工帶領遊街，邀請參與民眾和企業員工愛心投票。同時台新攜手文化大學廣告系產學小組「SOL」，接連在信義香堤大道廣場舉辦的「台北網紅節」及大安森林公園「白晝之夜」活動設攤推廣，並設計默契遊戲和投票挑戰，鼓勵年輕人參與公益。

緊接第二周台中場快閃於台中市民廣場舉辦，號召中部地區的台新志工及眷屬，並率領15家提案團體促票，其中有團體帶著服務對象參與，鼓勵走出戶外與人互動，民眾看見服務對象拉票，更感受投票支持的意義。而上周快閃則在台東鐵花村，以社福團體所服務之兒童及銀髮長輩舞蹈表演為開場，吸引民眾圍觀，並由台東縣社會處處長陳淑蘭帶領遊街，此外今年台東有新團體加入投票行列，盼以熱情拉票凝聚在地社福。

愛的能量愈大，舞台愈大，今年活動邀請國際舞蹈家簡珮如代言，並以「一起，為愛起舞」為號召，讓更多美好與溫暖被看見，而台新志工11月除參與快閃促票活動外，也在集團內部以宣傳影片為題材，發揮創意製作促票影音，為部門協助的社福團體拉票。

活動即日起至11月30日下午5點，民眾用社群帳號或台新Richart Life App登入活動網站，完成手機驗證後即可投票。每人有十票可支持十家不同社福團體。投滿十票還有機會抽獎獲得由台北萬豪酒店、台北漢來大飯店、晶泉丰旅、新竹豐邑集團旗下旅店、台北旅店集團新驛旅店及星享道酒店等六家贊助的人氣旅店住宿券。