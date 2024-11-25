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高雄銀三引擎同步熱轉
高雄銀行（2836）昨（25）日舉辦第3季法人說明會，公布今年前三季三大淨收益主幹均呈現雙位數成長，累計前三季稅後純益7.1億元，比去年同期成長2.75%，累計每股純益（EPS）0.41元。第3季淨值項下的「OCI其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」累計2.6億元，年增1.6億元，有利於明年股利配發。
高雄銀行昨天舉行法說會，由總經理徐翠梅主持。徐翠梅在法說會上表示，高雄銀前三季整體淨收益32.8億元，較去年同期增加3.6億元，年成長12.3%，其中，三大獲利來源主幹也就是利息淨收益、手續費淨收益與財務操作淨收益，三項收益都比去年同期成長超過一成。其中，利息淨收益累計前三季為21.1億元，增加1.9億元，年成長10.3%；前三季手續費淨收益為6.8億元，增加1億元，年成長17.7%；財務操作淨收益累計前三季為4.4 億元，增加0.5億元，年成長12.8%。
徐翠梅並表示，手續費淨收益的成長主要來自兩塊，一是授信業務成長帶動相關手收增加，另一即是財富管理業務成長相關手收增加；財務操作淨收益的增加則是來自長期股權投資的收益年增0.3億元，以及外匯換匯交易FX SWAP操作收益年增0.2億元。
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