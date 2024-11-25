彰銀今年獲利140億 拚新高…可望配發逾0.9元股利

彰化銀行昨（25）日召開法人說明會，揭示前三季稅後純益112.4億元，年增10%，動能來自淨手續費收入年增四成的強勁成長。截至前十月稅後純益124.5億元，是2023年一整年獲利的96%，法人估2024年全年可望賺逾140億元刷史上新高，每股賺約1.26元，每股可望配發逾0.9元股利。

彰銀（2801）2023年全年每股賺1.2元，每股配發0.87元股利，其中每股配0.55元現金；法人預估，彰銀2024年每股若賺1.26元，以七成盈餘分配率估可配0.9元，現金約落在0.56元至0.57元，以彰銀昨收盤價17.9元，現金殖利率約3%。

一旦彰銀2025年每股配發0.9元股利，將是2018年來近八年新高。2017年（配發2016年獲利）每股配發0.92元股利。

彰銀在法說會上說，股利政策將考量三大要素，一、彰銀未來營運發展，二、核心獲利穩健，三、股東權益，以前三季利息淨收益、手續費、投資收益都較去年維持成長「獲利優於預期」，預計各項業務動能延續「今年獲利不錯」。

其中截至9月底存放款量呈雙位數成長，金融市場活絡帶動淨手續費收入年增四成，資產品質也維持穩健，NIM（淨利差）和存放利差需注意美國降息時點和幅度，將調整存放款結構，彰銀全年「盡全力挑戰新高獲利」。

彰銀9月底淨利息收入年增0.9%到168.2億元、淨手續費收入年增四成到54.3億元，淨投資收益年增9.65%到96.5億元，整體淨收益達320.7億元，年增9.2%；淨利差和存放利差，則各下探到0.77%和1.07%的低點。

第3季SWAP（換匯）投資收益25億元，累計前三季SWAP收益66億元、年增6%，估全年SWAP收益與去年相當，約落在88億元左右。

第3季受民俗月和銀行房貸高水位，彰銀第3季房貸承作量銳減33%，累計前三季房貸年增22%達全年成長目標。各銀行房貸量水位仍高、房貸利率也因以價制量而提升下，第4季估房市交易量縮、價格進入震盪。

展望2025年將續開拓中小企業戶、爭取聯貸主辦及強化吸收活存以提升資金操作效益。彰銀坦言，2024年獲利高基期、降息趨勢、地緣風險加劇金融市場動盪，認為2025金融業成長力道會放緩。

彰銀看2025年儘管全球通膨趨緩、主要央行進入降息循環，但因貨幣政策具遞延性，各國利率仍處相對高位，全球製造業景氣復甦需要一段時間，服務業也因高基期使成長幅度轉溫和，2025年經濟成長與今年相當，但國家與產業差異性是重點。

國內也因AI成長的高基期，後續對經濟成長貢獻度縮小，加上歐美降息與大陸刺激經濟政策，對台灣傳統產業復甦形成助力，將使台灣第4季起的逐季經濟成長表現會呈現「先蹲後跳」，明年表現可能會略遜於今年。