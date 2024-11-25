新光投信董座看川普2.0 劉坤錫：不可預測但可交易

川普將重回白宮，市場普遍預測川普2.0將為市場帶來更多變數，新光投信董事長劉坤錫今（25）日表示，川普「雖不可預測，但可以交易」，投資人可把握高低點進行區間交易，創造更多機會。有鑑於台股上市櫃公司明年獲利可望年成長15％，預估台股2025年表現不會太差。

劉坤錫指出，投資人都擔心川普的不可預測性，但川普是生意人，所以是可以交易的，從這個角度來看，可以掌握其一段時間的極高與極低進行判斷，爭取最佳機會。同樣的，台股也可以採取區間交易，也就是以22000多點到季線為下緣，24416高點為上緣作為區間，降低川普突然的政策作為對股市造成太大衝擊的風險。

至於明年的投資主軸，就新光投信團隊拜訪企業的觀察，劉坤錫表示，明年AI仍是主軸，因為除了AI，其他包括消費性電子、車用、醫療、工控等，評估起來表現平平，但大多數企業的庫存已消化得差不多，就等需求上來，「雖然可能沒有激情，但守穩是可以的。」

至於AI標的選擇，劉坤錫建議，因為舊AI股的股價大多已反映，除了區間仍可交易，在以AI為核心的基礎下，應該找尋新AI標的。例如在科技業與傳產業就有不少從自身的技術基礎，接到AI相關訂單，但還沒有被注意到，或是股價相對處於低基期的新AI，就值得注意。同時也可以從今年的超級運算大會（SuperComputing 2024，SC24）中，尋找新標的。