臺灣淨零轉型ESG 50指數發布即時指數 奠定商品化基礎

臺灣指數公司（TIP）與標普道瓊指數公司（S&P）合作編製「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」（ 簡稱「臺灣淨零轉型ESG 50指數」），自25日起於TIP官網上線即時指數。

「臺灣淨零轉型ESG 50指數」是TIP藉由國際合作，結合S&P在永續績效指標資料庫的前瞻資訊，及TIP長期編製臺股指數的在地經驗，以S&P臺灣中大型股指數作為母指數，排除爭議性產業，篩選及運用國際常見最適化加權方法，納入多重轉型風險衡量指標，並設定標準需優於母指數表現。

例如，溫室氣體排放度需較母指數降低30%、符合歐盟巴黎協定（PAB）及氣候轉型基準（CTB）標準的7%脫碳軌跡、ESG分數表現需較母指數提高20%、及高氣候影響產業營收比重及殖利率指標亦須優於母指數等，力求在邁向淨零轉型經濟的同時，指數表彰的股票投資組合績效表現能符合各項減碳或收益率等設定目標。

「臺灣淨零轉型ESG 50指數」未來如能透過發行人應用作為ETF直接複製追蹤之標的指數，或主動投資之參考指標，可成為投資人便利參與臺股淨零轉型趨勢投資的新工具，滿足國內外關注淨零碳排趨勢下的指數化商品需求。

臺灣指數公司自成立以來，長期深耕在地、連結國際，已陸續與韓國交易所，及FTSE RUSSEL、S&P等國際指數公司合作編製跨市場與ESG等主題指數，推廣作為ETF、大型退休基金追蹤之標的指數與資訊服務等多項應用。

未來配合政府與證交所集團推動臺灣成為亞洲資產管理中心之目標，將擴大與國際指數公司或交易所合作，範圍包括跨市場、股債多資產類別、或趨勢主題指數等，目標結合國際資源，共同服務臺灣資產管理機構能更有效率地實現創新主被動商品設計，滿足市場需求，壯大投信發展，期能提供國內外投資人更多實踐投資臺灣的新選項。