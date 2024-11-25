外資匯入 新台幣大升1.08角收32.485元

台股走揚，外資持續匯入，加上臨近月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.485元，強升1.08角，台北及元太外匯市場總成交金額為15.29億美元。

台股今天由電子股及AI族群發動攻勢，盤中一度漲逾200點，不過隨著台積電等權值股壓回，加上MSCI調整尾盤爆出新台幣1329億元大量，終場指數收在22948.37點，上漲44.05點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超153.2億元。

外匯交易員表示，外資今天持續匯入，出口商也趁勢進場拋匯，加上進口商、政府基金等也都有接手美元買盤，整體交投相對熱絡，央行有進場調節一點，但著墨不多；新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，最高32.438元、最低32.55元，最後收32.485元，大升1.08角。

外匯交易員指出，鄰近月底，出口商有實質拋匯需求，有望帶動新台幣偏升格局，預料新台幣短期區間可能落在32.4元到32.52元間。

央行臉書公布，美元指數小升0.21%，新台幣大升0.33%，日圓小升0.12%，人民幣走貶0.02%，韓元走貶0.04%，新加坡幣走貶0.15%。