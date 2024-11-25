臺銀、一銀與佳世達完成180億元聯貸案簽約

佳世達（2352）委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦新台幣（下同）180億元永續連結指標聯貸案，已於25日完成聯貸簽約，簽約儀式在臺銀總行舉行，由臺銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行及第一銀行擔任管理銀行，原預計募集150億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸1.42倍，承諾金額達213億元，最終以180億元結案，充分顯示金融同業對佳世達科技事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。本聯合授信案連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達科技永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達科技永續成長。

佳世達集團為橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業之全球科技集團，於液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位，該公司高附加價值事業轉型有成，因採行「精實聚焦」，「擴大高毛利事業」策略，產品組合優化有成，營業毛利率已連續六季突破16%，達20年新高；目前，佳世達科技將資源聚焦四大營運方向，除優化現有事業外，將持續布局醫療科技、網路通訊及智能方案，以積極提升高附加價值獲利能力，創造公司長期價值。

臺銀表示，以三大永續策略主軸，積極推動永續發展相關工作。作為「全民的銀行」，積極實踐金融友善服務，作為「臺灣的靠山」，支持政府淨零排放目標，以資金影響力驅動產業轉型，為了更加紮實地落實永續金融，訂定內部遵循規範及作業流程，讓綠色授信、社會責任授信及永續績效連結貸款等，有更明確的遵循原則，並於授信業務導入企業淨零轉型診斷服務，攜手企業客戶邁向淨零，履行「永續的推手」承諾。