佳世達簽署180億元聯貸案 連結ESG指標追求永續發展

佳世達（2352）委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦180億元永續連結指標聯貸案，25日完成聯貸簽約，由佳世達科技董事長陳其宏、臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴共同主持。這是佳世達聯貸案第三度連結ESG永續指標，挹注佳世達永續發展之動能，此案超額認購1.42倍以180億元結案，更顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定與認同。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達邁入價值轉型第二樂章，以2027年高附加價值事業獲利過半為願景，在營收過半的基礎上，持續追求提升毛利和獲利，成為永續發展最佳的經濟基礎。佳世達重視綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會共融和公司治理共五大構面，追求永續經營。

此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達永續成長。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集150億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸1.42倍，承諾金額達213億元，最終以180億元結案，充分顯示金融業對佳世達事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

佳世達為橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業之全球科技集團，持續耕耘永續志業並廣獲好評，2024年已連續六度蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、連續兩年榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA），更首度入選標普全球永續年鑑（The S&P Global Sustainability Yearbook 2024）獲得全球排名前5%的肯定，顯示佳世達深耕企業永續經營績效卓越、備受肯定。