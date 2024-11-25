台股價量齊揚 10月證券劃撥存款餘額走升

中央銀行今天公布10月金融概況，素有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額微幅走升。央行官員說明，台股10月股價指數與成交值都有上揚，因此也反映在證券劃撥存款餘額月增新台幣66億元，來到3兆4992億元。

中央銀行今天公布最新金融概況，10月M1B與M2月增率分別為0.24%與0.44%，M1B與M2年增率也分別上升到4.91%與5.83%，主要是因為放款與投資年增率上升。

央行9月調升存準率1碼（0.25個百分點），央行經研處副處長曹體仁指出，存準率調升效果不會那麼快顯現，但是可以大致看到M2處於下降趨勢且在合理區間。

觀察股市相關指標，曹體仁解釋，股價指數月平均從9月的2萬1891點上升到10月的2萬3015點，日平均成交量也有上揚，台股價量齊揚下，也反映在證券劃撥存款餘額微幅上揚。

曹體仁指出，股票市場融資金額月底餘額也增加113億元，來到4386億元，創下民國96年12月以來新高。若從台股交易比重來看，本國自然人占比也從52.4%微幅上升到53.4%。

央行統計10月外國人新台幣存款期底餘額自9月1990億元，下降到1700億元，創下106年7月以來新低。

曹體仁表示，推估有2項原因，一是外資將盈餘匯出，二是外資台股小幅買超，可能有拿這部分的資金投入股市。

媒體關注外資對台股信心，曹體仁表示，10月國際事件影響包括美國總統大選預期心理，還有美國聯準會（Fed）官員陸續發表談話等，都可能影響資金移動狀況。

金融機構淨超額準備從9月605億元，降至10月415億元，創下110年11月以來新低。

曹體仁說明，這次下滑主要有3項原因，包括9月有季底因素影響、銀行需要暫繳營所稅，還有遇到颱風假，銀行需準備比預期多的金額所至，10月下降算是恢復正常。

央行每月公布M1B包含通貨淨額及活期性存款，M2則是M1B加上定期性存款。M1B年增率上揚會帶動M2年增率上揚，顯示金融交易熱絡。