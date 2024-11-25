台灣指數公司攜手S&P 台灣淨零轉型ESG 50指數上線

台灣指數公司（簡稱TIP）與標普道瓊斯指數公司（簡稱S&P）8月底宣布合作開發「台灣淨零轉型ESG 50指數」，台灣指數公司今天宣布，25日起已於TIP官網上線即時指數，奠定未來商品化基礎。富邦投信先前就加入合作，未來可能以新指數發行淨零ETF。

台灣指數公司表示，台灣淨零轉型ESG 50指數是TIP藉由國際合作，結合S&P在永續績效指標資料庫的資訊，及TIP長期編製台股指數的在地經驗完成。

台灣指數公司自成立以來，已陸續與韓國交易所（KRX），及FTSE RUSSEL、S&P等國際指數公司合作編製跨市場與ESG等主題指數，推廣作為ETF、大型退休基金追蹤之標的指數與資訊服務等多項應用。未來TIP將持續擴大國際合作多資產與跨市場指數。

另外，面對淨零排放的大趨勢，台灣淨零轉型ESG50指數未來如能透過發行人應用作為ETF直接複製追蹤的標的指數，或主動投資的參考指標，可成為投資人便利參與台股淨零轉型趨勢投資的新工具。

8月底記者會上，富邦投信參一腳，未來可能追蹤台灣淨零轉型ESG 50指數推出全新的淨零ETF。

台灣指數公司介紹，台灣淨零轉型ESG 50指數是以S&P台灣中大型股指數作為母指數，排除爭議性產業，篩選及運用國際常見最適化加權方法，納入多重轉型風險衡量指標，並設定標準需優於母指數表現。

如溫室氣體排放度需較母指數降低30%、符合歐盟巴黎協定（PAB）及氣候轉型基準（CTB）標準的7%脫碳軌跡、ESG分數表現需較母指數提高20%、及高氣候影響產業營收比重及殖利率指標也須優於母指數等，力求在邁向淨零轉型經濟的同時，指數表彰的股票投資組合績效表現能符合各項減碳或收益率等設定目標。