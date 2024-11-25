北京、香港、福岡、JR九州 軌道交通可直接用萬事達卡感應搭乘

萬事達卡在全球上百個城市導入大眾運輸開放式支付，讓消費者能直接使用萬事達卡感應搭乘，包括北亞第一個啟動的高雄捷運、接續開展的桃園機場捷運及新北淡海輕軌。

近期萬事達卡攜手北京城市軌道交通、香港港鐵、福岡市地鐵及JR九州開通萬事達卡感應搭乘服務。

根據交通部觀光署統計，日本、中國大陸、香港分別位列台灣民眾出境目的地的第一名、第二名與第五名，未來民眾前往旅遊或商務出差時，都能在相關城市享有便捷無縫的交通支付服務。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，全球旅客在觀光旅遊時越來越傾向非現金的交易模式，根據聯卡中心信用卡大數據平台的數據顯示，近一年外國持卡人來台刷卡消費筆數達到3,158萬筆，較疫情前同期成長超過四成。

萬事達卡持續賦能城市實現智慧交通，只要透過一張具有感應式支付功能的萬事達卡即可暢行無阻，享受便捷流暢的旅遊乘車體驗。近期，萬事達卡也在北京城市軌道交通、香港港鐵、福岡市地鐵和JR九州導入相關服務，讓持卡人可以輕鬆暢遊。

萬事達卡為中國大陸首家導入大眾運輸開放式支付的國際支付網絡，助力前往北京旅遊的海外旅客透過萬事達卡信用卡或簽帳金融卡在北京城市軌道交通超過490座車站享受「一嗶進站」的乘車體驗。

香港港鐵的開通也進一步提升旅客的訪港體驗，萬事達卡持卡人只要使用感應式信用卡、簽帳金融卡或智慧型穿戴裝置即可感應進出閘門，更可於香港所有公共交通工具，包括天星小輪、電車、巴士（新大嶼山巴士除外）、山頂纜車，以及部分渡輪服務和計程車上使用萬事達卡支付票價，享受更便利的付費流程。

至今年年底，台灣旅客可於北京城市軌道交通、香港港鐵享有最高首次搭乘全額票價返還優惠。

福岡市地鐵與JR九州近期也正式開通萬事達卡感應搭乘服務，萬事達卡持卡人只要使用感應式信用卡、簽帳金融卡或智慧型穿戴裝置即可感應進出福岡市地鐵的36個車站（包含機場線、箱崎線和七隈線），以及JR九州的84個車站（包含福岡縣鹿兒島本線49個車站、香椎線1個車站、鹿兒島縣指宿枕崎線18個車站、大分縣日豐本線與久大本線16個車站）。

此外，至今年年底，使用萬事達卡感應支付搭乘福岡市地鐵，即可獲得200日圓現金回饋。