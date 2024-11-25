以價制量控制房貸業務發威 彰銀第三季房貸已季減2成

彰化銀行今日在線上第3季法說會上揭露，雖然第3季底的房貸業務較去年底成長22%，但由於受到銀行法第72條之2限制房貸不得超過放款三成的上限壓力，和民俗月影響交屋，因此房貸業務量較第2季減少23%。對未來房市景氣，彰銀則評估，一方面建商購地推新建案更謹慎，另一方面民眾也更觀望，不只成交量萎縮，價格雖因為通膨影響不致大幅修正，但也會震盪整理。

彰銀旗下有龐大的分行行舍等不動產資源，已著手積極推動資產活化工程。彰銀說明最新規劃與現況，共有12件，包括：