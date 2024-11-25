以價制量控制房貸業務發威 彰銀第三季房貸已季減2成
彰化銀行今日在線上第3季法說會上揭露，雖然第3季底的房貸業務較去年底成長22%，但由於受到銀行法第72條之2限制房貸不得超過放款三成的上限壓力，和民俗月影響交屋，因此房貸業務量較第2季減少23%。對未來房市景氣，彰銀則評估，一方面建商購地推新建案更謹慎，另一方面民眾也更觀望，不只成交量萎縮，價格雖因為通膨影響不致大幅修正，但也會震盪整理。
彰銀旗下有龐大的分行行舍等不動產資源，已著手積極推動資產活化工程。彰銀說明最新規劃與現況，共有12件，包括：
一、都市更新方面，共7件。包括北門分行都更案，已於今年1月完成交屋；天津街房地都更案，預計於今年第4季辦理交屋。另外，進行中的尚有板橋府中路、城東分行、古亭分行及南港倉庫、延平南路房地等都更案。
二、危老重建方面有3案，包含彰銀建成大樓危老重建案，目前興建中，中山北路一段危老重建案，及桃園分行危老重建案都在陸續進行中。
三、自行興建的案件則有苑裡分行舊址重建案及水裡坑分行新建行舍案。各案件均規劃取得綠建築銀級以上標章。
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